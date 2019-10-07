Мінрегіон розробив законопроект, який запроваджує механізм завершення будівництва проблемних забудов в Україні

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України спільно з ДП «НДПІ містобудування» розробило законопроект «Про захист прав фізичних осіб-вкладників у будівництво багатоквартирних житлових будинків».

Про це повідомив заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе.

«Сьогодні в Україні відсутні будь-які законодавчі механізми добудови проблемних житлових об’єктів, які зводилися із залученням коштів фізичних осіб-вкладників. Як і відсутня будь-яка загальна інформація щодо цих проблемних об’єктів і людей, які вкладали кошти у їх будівництво. За орієнтовною статистикою, вкладники 120 довгобудів в Україні залишилися без коштів і без нового житла. І цю проблему вкрай потрібно вирішувати. Тому ми розробили законопроект, який має на меті врегулювати це питання і забезпечити дієвий механізм завершення будівництва тих житлових об’єктів, у яких люди вклали кошти і які не були прийняті в експлуатацію у визначені строки», – сказав він.

Відтак цей законопроект спрямований на забезпечення завершення будівництва багатоквартирних житлових будинків, що споруджуються із залученням коштів фізичних осіб-вкладників і які не прийняті в експлуатацію у визначений договором про залучення коштів у об’єкт будівництва строк.

Розроблений проект закону вводить дієвий механізм, який здатний забезпечити завершення будівництва проблемних об’єктів в Україні шляхом впровадження на законодавчому рівні:

можливості звернення вкладників до органів місцевого самоврядування у разі порушення терміну прийняття в експлуатацію об’єкта більше ніж на 1 рік;

можливості здійснення органами місцевого самоврядування повноважень щодо формування переліків проблемних об’єктів і вживання заходів щодо їх добудови, а також організації зборів вкладників з метою прийняття відповідного рішення;

можливості проведення конкурсу з вибору нового замовника, який завершуватиме добудову проблемного об’єкта, та вилучення цього об’єкта разом з земельною ділянкою для завершення добудови;

економічних стимулів для завершення будівництва новими замовниками та можливих джерел фінансування добудови;

тощо.

Розроблений законопроект вже направлений на розгляд зацікавленими центральними органами виконавчої влади, після чого буде доопрацьований та переданий до Кабінету Міністрів України.

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України