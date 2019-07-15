Силові структури мають захищати порядок, а не кошмарити бізнес, – Володимир Гройсман

Силові структури мають захищати порядок в країні і не мати зв’язків із бізнесом і тим більше – не впливати на роботу бізнесу. Про це в ефірі телеканалу «UA:Перший» сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

«Треба позбавити силові органи невластивих функцій співпраці з бізнесом, – сказав Володимир Гройсман. – Вони мають займатися безпекою, а не контрабандою і монополізацією ринків. Силовиків треба прибрати від можливостей тиску на бізнес і створення перешкод розвитку».

Глава Уряду наголосив, що сектор безпеки і оборони сьогодні фінансується на рівні 5% ВВП. І ключовими завданнями підрозділів правоохоронців мають стати питання правопорядку і захисту прав громадян.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України