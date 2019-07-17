Мінрегіон перегляне застарілі будівельні норми забезпеченості лікарняних палат туалетами та душовими

У проект нових державних будівельних норм щодо закладів охорони здоров’я пропонується внести низку важливих змін для підвищення комфорту пацієнтів у лікарняних палатах, зокрема, забезпеченості їх належною кількістю сучасних санітарних кімнат – туалетів та душових.

Про це повідомив заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе.

“Жахливого сіро-зелено-синього кольору стіни, туалетні кімнати у коридорі на все відділення, зазвичай в незадовільному стані - така, на жаль, досі реальність багатьох українських лікарень. Звичайно, що в таких умовах краще не одужуватиметься. І цю радянщину вкрай треба змінювати, підвищувати умови для надання послуг. Тому ми вирішили повністю оновити застарілі норми щодо проектування закладів охорони здоров’я, і одне з важливих питань – забезпеченість лікарняних палат туалетами та душовими. Пропозиція наразі така – щоб туалет і душова були в кожній палаті. У деяких звичайних лікарнях і в більшості приватних є такі палати. Ми ж хочемо зробити цю норму обов’язковою для всіх”, – сказав він.

Лев Парцхаладзе підкреслив, що також вкрай важливо, щоб нові туалети та душові кімнати були доступними для маломобільних груп населення – людей з інвалідністю, пацієнтів з післяопераційним станом здоров’я, вагітних жінок тощо. “Всі вимоги щодо того, як треба правильно влаштовувати санітарні і душові кімнати із забезпеченням безперешкодного доступу, містяться у чинних ДБН “Інклюзивність будівель і споруд”. І в нових ДБН щодо закладів охорони здоров’я мають обов’язково бути посилання на ці вимоги, як це правильно треба робити. Так має бути!” – додав заступник Міністра.

Довідково

ДБН В.2.2-10-2001 “Будинки і споруди. Заклади охорони здоров’я” поширюються на проектування нових і реконструкцію існуючих будинків і споруд усіх типів закладів охорони здоров'я незалежно від їх відомчого підпорядкування і форм власності, а також приміщень медичного призначення, вбудованих чи таких, що входять до складу інших типів будинків.

У проекті нових ДБН пропонується переглянути вимоги щодо:

місткості лікарняних палат – як звичайних, так і для батьків з дітьми або мам та новонароджених;

комфорту в палатах та забезпеченості їх санітарними кімнатами;

спеціального обладнання для палат;

інклюзивності медичних закладів;

проектування службових приміщень для персоналу;

влаштування публічного простору лікарень: вимоги до проектування холів, рецепції, приймального відділення, кафе, аптеки, місць для дитячих візків, зони очікування;

рекуперації та вентиляції тощо.

Проект нових ДБН розробляється за активної участі Міністерства охорони здоров’я України, фахівців галузі, експертів та громадськості.

Державні будівельні норми (ДБН) – обов’язкові до виконання нормативні акти, які використовуються під час проектування нових та реконструкції існуючих будівель, кварталів, мікрорайонів, вулиць і доріг відповідно до їх призначення.

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України