Лев Парцхаладзе: Місцева влада має чітко контролювати дозволену в ДБН щільність забудови населених пунктів

Для унеможливлення хаотичної забудови в містах та гармонійного розвитку населених пунктів, місцева влада має вже чітко контролювати дозволену щільність населення при житловій забудові. Адже з 1 вересня 2018 року в дію вступили нові державні будівельні норми щодо містобудування, які вперше ввели граничні показники щільності населення мікрорайону. Це 150-450 осіб на гектар, які допускається перевищувати лише в крупних та найкрупніших українських містах максимально на 20%, тобто, до 540 осіб на гектар.

На цьому наголосив заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе у інтерв’ю РБК «Україна».

«Ми суттєво знизили дозволену щільність забудови. У нас є приклади, де на 1 гектар мешкає 3 тисячі жителів. Тепер обмеження становить 540 осіб на гектар. І місцева влада має це контролювати. Не можна сказати, що це сильне обмеження - в Берліні, наприклад, максимальна щільність забудови становить 240 осіб на гектар, тому що там йдуть за іншим принципом. У нас же часто високу щільність забудови пояснюють, що немає землі. У нас Україна є найбільшою країною в Європі з точки зору території! Ми не в Японії чи Сінгапурі живемо, і не в Нью-Йорку, який фактично на острові будувався. У нас є куди розширюватися», – сказав він.

Згідно з ДБН, величина можливого збільшення щільності визначається містобудівним розрахунком потреб у площі території мікрорайону. А у разі розміщення нових житлових будинків на земельних ділянках в існуючих мікрорайонах при проведенні розрахунків граничної щільності населення слід враховувати:

1 - населення, що мешкає в існуючих житлових будинках та новобудовах,

2 - рівень їх забезпечення об’єктами благоустрою відповідно до цих норм,

3 - наявність об’єктів повсякденного обслуговування в межах відповідного мікрорайону,

4 - розмір земельних ділянок, визначених під нове будівництво, забезпечуючи при цьому дотримання містобудівних, санітарних норм та протипожежних вимог.

Довідково

Нові ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій» були розроблені на заміну попередніх будівельних норм, що регулюють містобудування, які діяли ще з 1992 року. Вони офіційно набули чинності 1 вересня 2018 року. Ознайомитися з текстом ДБН можна за посиланням: https://bit.ly/2Y9l3Cj.

Крім цього, з 1 жовтня 2019 року на заміну цих норм набудуь чинності оновлені ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій», які зберігають ті ж самі вимоги щодо ліній обмежень та щільності забудови в населених пунктах. Текст ДБН доступний тут: https://bit.ly/2Y0sDDY.

Державні будівельні норми (ДБН) – обов’язкові до виконання нормативні акти, які використовуються під час проектування нових та реконструкції існуючих будівель, кварталів, мікрорайонів, вулиць і доріг відповідно до їх призначення.

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України