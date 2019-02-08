В Україні запроваджено використання сучасних систем пожежогасіння тонкорозпиленою водою

Опубліковано нові зміни до державних будівельних норм щодо проектування систем протипожежного захисту. Вони почнуть діяти вже з 1 листопада цього року.

Зокрема, введено можливість при проектуванні систем протипожежного захисту передбачати сучасні системи пожежогасіння тонкорозпиленою водою, що набагато ефективніше та краще, ніж гасити пожежі звичайними методами.

«Вводимо сучасні системи пожежогасіння в будівлях. Наприклад, гасіння пожежі тонкорозпиленою водою. Сьогодні у 90% випадках пожежу ліквідують з використанням води. Але якщо це робити звичайними методами, то не тільки застосовуються набагато більші об’єми води, а, отже, і проектуються більші резервуари для зберігання, також руйнуються важливі цінні речі та майно, затоплюються об’єкти. Гасіння пожежі тонкорозпиленою водою довело свою ефективність у світі і тому ми запровадили можливість використання цієї технології також в Україні», – повідомив заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе.

Тонке розпилювання води представляє собою хмару або туман із дрібнодисперсних крапель води, що з’являється завдяки спеціальній технології видування високого тиску. За рахунок цього таке пожежогасіння здатне охоплювати та розпорошуватися на більші площі горіння, а також вбирати в себе тверді частинки диму. Це, у свою чергу, значно знижує ризики сильного задимлення приміщень.

За словами Лева Парцхаладзе, ця технологія може використовуватися при проектуванні систем протипожежного захисту в будівлях різного призначення – в житлових будинках, громадських закладах, соціальних об’єктах, таких як школи та дитячі садки тощо.

Проектування, монтування та підтримання експлуатаційної придатності таких систем повинні здійснюватися згідно з вимогами ДСТУ CEN/TS 14972 «Стаціонарні системи пожежогасіння. Системи пожежогасіння тонкорозпиленою водою. Проектування і монтаж».

Зміни у ДБН розроблені фахівцями ВГО «Український союз пожежної та техногенної безпеки».

Державні будівельні норми (ДБН) – обов’язкові до виконання нормативні акти, які використовуються під час проектування нових та реконструкції існуючих будівель, кварталів, мікрорайонів, вулиць і доріг відповідно до їх призначення.

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України