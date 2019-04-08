Держгеокадастр: У липні учасникам бойових дій надано у власність 2 198 земельних ділянок

Держгеокадастр пропонує ознайомитися з ключовими показниками своєї роботи за минулий тиждень.

Організація земельних торгів. За тиждень з 26 липня до 2 серпня 2019 року головні управління Держгеокадастру в областях включили до переліку земельних ділянок державної власності, права оренди на які можуть бути реалізовані на земельних торгах, 26 ділянок. Загальна площа запропонованих земельних ділянок становить 649,14 гектара. З них: в Одеській області до переліку додано 15 ділянок (362,24 га), у Дніпропетровській – 5 (58 га), у Рівненській – 3 (149,48 га), у Тернопільській – 2 (40,60 га), у Закарпатській – 1 (38,82 га).

Усього станом на 2 серпня 2019 року перелік включає 6 436 земельних ділянок загальною площею 113 442,58 гектара.

Виділення землі учасникам бойових дій. Станом на 31.07.2019 головними управліннями Держгеокадастру в областях прийнято 215 747 наказів про виділення земельних ділянок учасникам бойових дій та родинам загиблих воїнів, зокрема, у липні 2019 року – 3 365 наказів.

У липні найбільше наказів про передачу земельних ділянок у власність учасникам бойових дій із земель сільськогосподарського призначення державної власності прийнято головними управліннями Держгеокадастру у Вінницькій – 688, Сумській – 336, Київській – 310, Хмельницькій – 217 областях.

Загалом головними управліннями Держгеокадастру в областях надано у власність учасникам бойових дій 141 238 земельних ділянок загальною площею 200 тис. гектарів, з них у липні 2019 року – 2 198 земельних ділянок площею 3,8 тис. гектарів.

Найбільше ділянок із земель сільськогосподарського призначення державної власності у липні надано у Вінницькій – 240, Сумській – 206, Полтавській – 181, Черкаській – 145 областях.

Ведення земельного кадастру. Державні кадастрові реєстратори протягом тижня зареєстрували 27 828 земельних ділянок та видали 16 394 витяги із Державного земельного кадастру про земельну ділянку.

Усього з початку року за заявами громадян зареєстровано 694 398 земельних ділянок та видано 448 447 витягів з кадастрової системи про земельну ділянку.

Екстериторіальність погодження проектів землеустрою. За тиждень з 26 липня до 2 серпня 2019 року до територіальних органів Держгеокадастру надійшло на погодження за принципом екстериторіальності 5 977 проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок. За цей період експертами опрацьовано 5 967 проектів.

Усього з початку реалізації пілотного проекту із запровадження принципу екстериторіальності погодження проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки до територіальних органів Держгеокадастру надійшло 833 352 проекти землеустрою. Станом на 2 серпня експертами опрацьовано 829 521 проект.

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру