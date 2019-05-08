З 1 серпня почали діяти будівельні норми, які посилюють цивільний захист громадян у випадку надзвичайних ситуацій

1 серпня 2019 року вступили в дію нові державні будівельні норми щодо цивільного захисту громадян: нові ДБН В.1.2-4:2019 «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту» та Зміни №4 у ДБН В.2.2-5-97 «Будинки і споруди. Захисні споруди цивільного захисту». Це норми з грифом ДСК (для службового користування). Вони посилюють цивільний захист громадян та запроваджують сучасні рішення для підвищення безпеки людей.

Про це повідомив заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе.

«Безпека – це пріоритет №1. Тому ми суттєво оновили державні будівельні норми щодо цивільного захисту громадян. Щоб у випадку будь-якої надзвичайної ситуації безпека людей була підвищена і вони мали належний захист. Нові норми доступні для службового користування і містять сучасні рішення, технології та вдосконалені вимоги до проектування сховищ, укриттів, а також всіх необхідних заходів цивільного захисту. Вони вже діють з 1 серпня», – наголосив Лев Парцхаладзе.

У нових нормах:

• вдосконалено вимоги на проектування (розроблення) інженерно-технічних заходів цивільного захисту та споруд цивільного захисту;

• прописано чіткі вимоги до проектування споруд подвійного призначення;

• встановлено вимоги до світломаскування в населених пунктах та на об’єктах господарювання;

• удосконалено проектування безбар’єрного простору для людей з інвалідністю у спорудах цивільного захисту;

• прописано застосування нового сучасного фільтровентиляційного обладнання та інші зміни.

Норми були розроблені Українським науково-дослідним інститутом цивільного захисту (УкрНДІЦЗ).

Державні будівельні норми (ДБН) – обов’язкові до виконання нормативні акти, які використовуються під час проектування нових та реконструкції існуючих будівель, кварталів, мікрорайонів, вулиць і доріг відповідно до їх призначення.

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України