За новою моделлю адмінтерустрою в Україні замість 465 районів буде сформовано 100, – Геннадій Зубко

Україні назріла необхідність прийняти закон про засади адміністративно-територіального устрою, який сформує вже базовий рівень – громади і середній (субрегіональний) рівень – райони. Вони (райони) повинні бути самодостатні, потужні. Не 465 маленьких районів, як зараз, які вже передали свої повноваження на об’єднані громади і не знають, чим займатися. А повинно бути 100 великих районів з населенням не менше ніж 150 тисяч людей.

Про це в інтерв’ю ІА «Укрінформ» заявив Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко.

«Це дасть можливість створити дуже класний менеджмент на субрегіональному рівні. Бо у нас зараз 48 тисяч чиновників, які працюють у різних адміністраціях, в районних і обласних, отримують в загальній цифрі 6 млрд заробітної плати… І скаржаться, що у них невелика заробітна плата. Ми пропонуємо зменшити кількість адміністративного персоналу з тим, щоб частину повноважень позабирали об’єднані громади, які вже мають і свої виконкоми, і свій адміністративний персонал. І таким чином підвищити в рази якість менеджменту, мотивуючи збільшенням зарплати. Але хотілося б, аби це були не райдержадміністрації, а префектури, які мають наглядові та контрольні функції і не мають доступу до грошей», – зазначив Геннадій Зубко.

Урядовець наголосив, що важливо також передати розпорядження земельними ресурсами на місцевий рівень для того, щоб у держави забрати нарешті корупційний геокадастр, який, з одного боку, контролює землю, з іншого боку – роздає землю. Передаючи повноваження на місцевий рівень, контроль залишиться за державою.

«Нам потрібно ухвалювати закон щодо планування територій. Бо для того, щоб дати їм можливість розпоряджатися земельними ресурсами, громади потрібно зобов’язати планувати свою територію, щоб кожний інвестор бачив, скільки є землі, якої землі, скільки є соціальних об’єктів, де він може розмістити свій бізнес, які галузі саме в цій громаді можуть розвиватись», – розповів Геннадій Зубко.

Дуже важливим є закон про службу в органах місцевого самоврядування. На місцях потрібно дати можливість на конкурсних умовах обирати фахівців, платити заробітну плату, вводити мотивацію для цих людей. Потрібно до кінця розділити повноваження між державою і місцевим самоврядуванням, визначити делеговані повноваження, які передаються, забезпечити фінансовими ресурсами, бо сьогодні не завжди вистачає ресурсів на делеговані повноваження, наприклад, по освіті, по охороні здоров’я.

Є ще питання виборчого законодавства місцевого рівня. «Нам потрібно ухвалити окремий закон щодо виборів до органів місцевого самоврядування. Ми, коли розробляємо великі виборчі кодекси і змішуємо одне з іншим, потім не можемо розібратися, де тут правила щодо Парламенту, а де по місцевому самоврядуванню. І ще одне дуже важливе питання – це відкриті громадські бюджети. Тому що для нас важливо, щоби була прищеплена практика звітування щодо місцевого самоврядування про використання коштів перед своїми громадянами», – заявив Віце-прем’єр-міністр.

Служба Віце-прем'єр-міністра України