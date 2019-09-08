Мінрегіон пропонує переглянути норми щодо кількості та місць облаштування сучасних смітників в громадських місцях

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України оновлює державні будівельні норми щодо благоустрою. Зокрема, пропонується переглянути норми щодо забезпеченості громадських місць належною кількістю сучасних урн та контейнерів для сміття.

Про це повідомив заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе.

«Питання збору сміття у містах сьогодні дуже актуальне, особливо у місцях масового скупчення людей: у парках, на площах, пляжах і так далі. Зараз ми суттєво переглядаємо ДБН щодо благоустрою, зокрема, щодо забезпеченості належною кількістю сучасних контейнерів та урн на вулицях. Які наші пропозиції? Щоб контейнери та урни були в достатній кількості. Аби люди не блукали вулицями у пошуках хоч якоїсь урни, яка виявиться переповнена, бо інших поблизу немає. Щоб контейнери не лякали своїм запахом і виглядом перехожих, а контейнерні майданчики передбачали можливість роздільного збору та сортування. І щоб вони виглядали гарно та сучасно, гармоніювали із загальним виглядом міст, ландшафтом парків та іншою місцевістю», – сказав він.

За словами Лева Парцхаладзе, у цьому питанні дуже важливо вивчити та проаналізувати існуючий європейський досвід. «Нам не треба далеко ходити, є ідеальні приклади такого впровадження у Європі. Просто бери і роби», – додав заступник Міністра.

ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій» встановлює вимоги щодо нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів благоустрою незалежно від їх підпорядкування та форми власності. Це парки (гідро-, луго-, лісопарки, парки культури та відпочинку, парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва, спортивні, дитячі, історичні, національні, меморіальні та інші), рекреаційні зони, сади, сквери; пам’ятки культурної та історичної спадщини; майдани, площі, бульвари, проспекти; вулиці, дороги, провулки, узвози, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки, зупинки та споруди міського громадського транспорту, майданчики для паркування; пляжі; кладовища; інші території загального користування; прибудинкові території; території підприємств; водоохоронні зони та прибережні захисні смуги в межах населених пунктів.

Державні будівельні норми (ДБН) – обов’язкові до виконання нормативні акти, які використовуються під час проектування нових та реконструкції існуючих будівель, кварталів, мікрорайонів, вулиць і доріг відповідно до їх призначення.

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України