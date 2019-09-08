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Японське кредитне рейтингове агентство R&I підвищило рейтинг України

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Японське рейтингове агентство Rating and Investment Information (R&I) підвищило суверенний кредитний рейтинг України на дві позиції з CCC+ до B, прогноз - стабільний.

Японське кредитне агентство зазначає, що українська економіка продовжує відновлюватись, а фіскальна позиція покращилась.
Економічної стабільності вдалось досягти завдяки фіскальній дисципліні та контролю інфляції. Міжнародні резерви зростають і стійкість України до зовнішніх шоків покращується.

Аналітики агентства R&I відзначають, що ВВП України зростає, інфляція сповільнюється, а тимчасове збільшення дефіциту платіжного балансу до 3-4% не матиме вплив на кредитоспроможність України. Зважаючи на значні потреби в рефінансуванні заборгованості та задля підтримки здорового фінансового середовища, фінансова підтримка Міжнародного валютного фонду є важливою для України.

Аналітики агентства відзначили, що показник державного боргу до ВВП зменшився з 69,2% станом на кінець 2016 року до 52,3% станом на кінець 2018 року. Приєднання до мережі Clearstream дозволило Україні збільшити ліквідність на внутрішньому ринку капіталу та розширити базу інвесторів.

Міністерство фінансів України

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