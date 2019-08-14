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Уряд виділить 18,6 млн грн одноразової допомоги постраждалим учасникам АТО

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14 серпня Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про виплату 18,6 мільйона гривень для надання одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, які загинули під час участі в антитерористичній операції, а також особам, які отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час участі у антитерористичній операції.

«Загибель чи поранення наших героїв є раною усієї країни, Європи і світу. Бо ці чоловіки і жінки захищають безцінний мир. Наш з вами обов'язок – підтримувати і допомагати кожному з цих героїв, їхнім родинам. Грошова допомога не зцілить рани і не поверне загиблих воїнів, але вона – це найменше, що ми можемо зробити», – коментує рішення Уряду Перший віце-прем’єр-міністр-Міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів.

Так, одноразова допомога буде спрямована:

членам сімей 11 осіб, які загинули, на загальну суму 13 млн грн;

11 особам, які отримали інвалідність, на загальну суму 5,6 млн грн.

Кошти будуть спрямовані Мінсоцполітики з резервного фонду державного бюджет

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

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