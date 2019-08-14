Уряд виділить 18,6 млн грн одноразової допомоги постраждалим учасникам АТО

14 серпня Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про виплату 18,6 мільйона гривень для надання одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, які загинули під час участі в антитерористичній операції, а також особам, які отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час участі у антитерористичній операції.

«Загибель чи поранення наших героїв є раною усієї країни, Європи і світу. Бо ці чоловіки і жінки захищають безцінний мир. Наш з вами обов'язок – підтримувати і допомагати кожному з цих героїв, їхнім родинам. Грошова допомога не зцілить рани і не поверне загиблих воїнів, але вона – це найменше, що ми можемо зробити», – коментує рішення Уряду Перший віце-прем’єр-міністр-Міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів.

Так, одноразова допомога буде спрямована:

членам сімей 11 осіб, які загинули, на загальну суму 13 млн грн;

11 особам, які отримали інвалідність, на загальну суму 5,6 млн грн.

Кошти будуть спрямовані Мінсоцполітики з резервного фонду державного бюджет

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України