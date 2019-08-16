Уряд затвердив план заходів з підготовки та відзначення 28-ї річниці Незалежності України

14 серпня на засіданні Уряду затверджено План заходів із підготовки та відзначення 28-ї річниці Незалежності України. Відповідний проект розпорядження Кабінету Міністрів України розроблено Міністерством культури на виконання Указу Президента України.

Планом заходів передбачено проведення 23 серпня до Дня Державного Прапора України у місті Києві, інших населених пунктах та закордонних дипломатичних установах України офіційної церемонії урочистого підняття Державного Прапора України, а також культурно-мистецької події «День прапора» на Софійській площі у місті Києві.

24 серпня, у День Незалежності України, передбачено проведення урочистостей за участю представників центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, народних депутатів України, представників іноземних держав, міжнародних організацій, духовенства, громадськості, а також організацію та проведення урочистих заходів в інших населених пунктах України.

Відбудеться покладання квітів до пам'ятників, пам'ятних знаків та місць поховань видатних діячів українського державотворення, борців за незалежність України, загиблих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та ін.

У м. Львові буде проведено національний телепроект «Українська пісня/UkrainianSongProject».

Крім того, заплановано проведення інформаційно-освітніх та патріотично-виховних заходів, спрямованих на поширення знань про події та персоналії багатовікової історії українського державотворення, тематичних міжнародних наукових, науково-практичних конференцій, круглих столів, фотодокументальних виставок, присвячених 28-й річниці проголошення у 1991 році Незалежності України.

Закордонні дипломатичні установи України проведуть урочисті заходи, пов'язані з відзначенням 28-ї річниці Незалежності України, у тому числі за участю представників української діаспори.

Міністерство культури України