Уряд ініціював рішення про забезпечення суб’єктів генерації Луганщини енергоносіями без застосування регульованої спеціальної ціни

Кабінет Міністрів ініціює ухвалення рішення про забезпечення суб’єктів генерації Луганщини енергоносіями без застосування регульованої спеціальної ціни та прискорення робіт з будівництва альтернативних ліній енергопостачання в регіон. Про це йшлося під час спеціальної урядової наради, яку ініціював Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман після обговорення ситуації на урядовому засіданні 14 серпня. Участь у нараді взяли, зокрема, керівництво Міністерства енергетики та вугільної промисловості і представник Президента в Уряді Андрій Герус.

Під час наради прийнято рішення про забезпечення суб’єктів генерації енергоносіями без застосування регульованої спеціальної ціни. Відповідне рішення буде ухвалено на черговому засіданні Уряду. Одночасно НЕК «Укренерго» доручено прискорити реалізацію проекту будівництва альтернативної лінії енергозабезпечення.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України