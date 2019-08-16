Уряд доручив Мінфіну та Мінрегіону забезпечити фінансування для проектів регіонального розвитку відповідно до графіка

На засіданні Уряду 14 серпня Кабінет Міністрів України доручив Міністерству фінансів та Міністерству регіонального розвитку, будівництва й ЖКГ забезпечити, починаючи з серпня поточного року, фінансування програм і проектів розвитку регіонів, особливо малих міст і громад, що здійснюються за рахунок, у тому числі, коштів Державного фонду регіонального розвитку. Це закріплено у протокольному дорученні Уряду. Графік фінансування повинен забезпечити можливість своєчасного проведення тендерів та завершення розпочатих проектів.

Нагадаємо, що в липні поточного року, за ініціативи Прем‘єр-міністра, Уряд вирішив спрямувати додаткові кошти на підтримку розвитку малих міст.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України