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Уряд доручив Мінфіну та Мінрегіону забезпечити фінансування для проектів регіонального розвитку відповідно до графіка

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На засіданні Уряду 14 серпня Кабінет Міністрів України доручив Міністерству фінансів та Міністерству регіонального розвитку, будівництва й ЖКГ забезпечити, починаючи з серпня поточного року, фінансування програм і проектів розвитку регіонів, особливо малих міст і громад, що здійснюються за рахунок, у тому числі, коштів Державного фонду регіонального розвитку. Це закріплено у протокольному дорученні Уряду. Графік фінансування повинен забезпечити можливість своєчасного проведення тендерів та завершення розпочатих проектів.

Нагадаємо, що в липні поточного року, за ініціативи Прем‘єр-міністра, Уряд вирішив спрямувати додаткові кошти на підтримку розвитку малих міст.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України

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