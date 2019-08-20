Обсяг інвестицій в Нову українську школу склав понад 7 млрд грн, новий освітній простір потрібно розвивати далі, – Глава Уряду

Загальний обсяг інвестицій в Нову українську школу, формування нового освітнього простору склав понад 7 млрд грн. І ці інвестиції потрібно продовжувати. Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час традиційної серпневої конференції з питань підготовки до нового навчального року «Нова українська школа – виклики та перспективи освітньої реформи».

Участь у конференції беруть близько 650 осіб – вчителі з усієї України, викладачі, представники місцевої влади, голови об’єднаних громад, а також представники міжнародних організацій, які мають представництва в Україні. Традиційною складовою конференцій є виставки підручників, що видані коштом державного бюджету, презентація електронних освітніх ресурсів та новітніх засобів навчання. Цей рік не став винятком. Більше того, на цьогорічній конференції представлені доповнена реальність до паперових підручників, ПЗ для управління класом Classroom, SMART-кейс для учителя, що містить 15000 інтерактивних завдань з математики та української мови для учнів початкової школи, лінійка електронних педагогічних ігор для учнів початкової школи. Більшість представлених експонатів – вітчизняні розробки. Родзинкою виставки стала презентація меню системи харчування у школах та дитячих таборах. За новими рецептами працюють вже понад 1000 шкіл по всій Україні, а план-максимум розробників – перевести всі українські школи на нові стандарти харчування.

Звертаючись до освітян, учасників конференції, Глава Уряду відзначив, що питання освіти – найвищий пріоритет, адже освіта – не просто сфера життя. «Це сфера, яка визначає наше сьогодення і майбутнє. Для нашого уряду освіта – найвищий пріоритет: від дошкілля до вищої школи, – сказав Володимир Гройсман. – У нас є багато професій, завдань і проблем. Але тема освіти і освітян має стати домінуючою. Саме в системі освіти зростають інженери, військові, лікарі».

У цьому контексті Глава Уряду наголосив на необхідності підтримки і посиленні поваги до українського вчителя. З боку Уряду це відображається в програмах регулярного підвищення зарплат вчителів. Так, з січня 2020 року Кабінет Міністрів заклав наступний етап такого підвищення – на 20-70% – з акцентом на підтримці молодих вчителів. «Ми проінвестували в Нову українську школу загалом близько 7 млрд грн. І зараз маємо зробити так, аби єдиний освітній простір був сформований, виходячи із завдань і пріоритетів. Не можуть діти стояти в чергах до садочків, не має бути дефіциту шкіл і їхнього матзабезпечення. Важливо не зупинятися, а продовжити те, що було зроблено», – наголосив Володимир Гройсман.

Довідково

Цього року на програми «Нової української школи» виділено 3,84 млрд грн. Причому цього року окремим рядком фінансуються проекти створення та ремонту існуючих спортивних комплексів при загальноосвітніх навчальних закладах усіх ступенів. Вже затверджено до реалізації понад 80 проектів. Реформа освіти і формування Нової української школи дозволили вивести Україну в число країн, які проводять фундаментальні освітні перетворення з огляду на економічні, політичні та соціальні трансформації світу.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України