21. 08. 2019
04071 м. Київ, а/с 110
тел/факс (044) 207-12-58
тел.моб   (066) 346-08-46
home1 search contacts

Міністр оборони підписав наказ про премії військовослужбовцям з нагоди 28-ї річниці Незалежності України

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

20 серпня, Міністр оборони України Степан Полторак підписав наказ про виплату грошової премії військовослужбовцям Збройних Сил України з нагоди відзначення 28-ї річниці Незалежності України.

«Військовослужбовці, у тому числі й строкової служби, та курсанти отримають по 1 тисячі гривень, військовослужбовці, які у 2019 році залучалися до виконання завдань в складі підрозділів Об’єднаних сил, а також ті, які наразі захищають територіальну цілісність держави на Сході України – по 2 тисячі гривень», – повідомив Міністр оборони України Степан Полторак.

Міністерство оборони України

Back to Top
Older news items:

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Останні новини

Курси валют

 

 

Календар

< серпня 2019 >
П В С Ч П С Н
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  