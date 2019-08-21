Міністр оборони підписав наказ про премії військовослужбовцям з нагоди 28-ї річниці Незалежності України

20 серпня, Міністр оборони України Степан Полторак підписав наказ про виплату грошової премії військовослужбовцям Збройних Сил України з нагоди відзначення 28-ї річниці Незалежності України.

«Військовослужбовці, у тому числі й строкової служби, та курсанти отримають по 1 тисячі гривень, військовослужбовці, які у 2019 році залучалися до виконання завдань в складі підрозділів Об’єднаних сил, а також ті, які наразі захищають територіальну цілісність держави на Сході України – по 2 тисячі гривень», – повідомив Міністр оборони України Степан Полторак.

Міністерство оборони України