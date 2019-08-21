За останні роки в Україні оновлено й побудовано понад 7 тис. км доріг, – Володимир Гройсман

За останні роки (2016-2019) в Україні оновлено і побудовано понад 7 тис. км доріг, що є найбільшим показником за останні 30 років. Про це повідомив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман сьогодні, 21 серпня. Глава Уряду під час засідання Кабінету Міністрів України представив поточний стан справ в економіці, соціальній сфері, сегменті освіти, медицини, оборони і окреслив основні пріоритети, які потрібно продовжити далі. Глава Уряду підкреслив, що логістика, а отже, й якісні автошляхи – це складова економічного успіху України.

«Думаю, що цього року ми добудуємо ще кілька тисяч кілометрів», – сказав Володимир Гройсман.

Глава Уряду наголосив, що за цей час в Україні ухвалена і реалізується Стратегія поєднання обласних центрів якісними шляхами, окрема увага приділяється місцевим дорогам. «Якщо ця Стратегія буде реалізована й далі, всі обласні центри отримають нові, якісні і безпечні дороги», – сказав Прем’єр-міністр.

Обов’язковим елементом усіх дорожніх проектів, підкреслив Володимир Гройсман, є питання якості дорожнього полотна та безпеки руху. Програма безпеки руху передбачає будівництво острівців безпеки на дорогах, розв’язок, безпечних переходів тощо.

Такий системний підхід Уряд пропонує продовжити і закласти в проект Державного бюджету на 2020 рік не менше 75 млрд грн, з яких не менше 10 млрд грн направити на проекти розвитку місцевих доріг – територіального значення.

«Переконаний, що тут буде успіх», – додав Прем’єр-міністр.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України