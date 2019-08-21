Кількість проектів розвитку регіонів за останні роки перевищує 16 тис., – Глава Уряду

Кількість проектів, реалізованих в регіонах і направлених на розвиток територій – різної тематики і спрямування, за останні роки (2016-2019) перевищує 16 тис., повідомив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман. Сьогодні, 21 серпня, Глава Уряду під час засідання Кабінету Міністрів представив поточний стан справ в економіці, соціальній сфері, сегменті освіти, медицини, оборони і окреслив основні пріоритети, які потрібно продовжити далі.

Прем’єр-міністр наголосив, що значним поштовхом розвитку регіонів стала децентралізація – передача адміністративних повноважень та фінансових ресурсів місцевому самоврядуванню.

Завдяки реформі з 2014 року власні доходи місцевих бюджетів зросли майже вчетверо. Плановий обсяг доходів за підсумками цього року має скласти не менше 262 млрд грн.

«Сьогодні прихильників децентралізації – багато. Багато людей об’єднані реформою. І це тішить. Але важливо не зупинятися. На законодавчому рівні мають бути забезпечені права місцевого самоврядування – через зміни до Конституції. Треба завершити процес об’єднання громад і зробити фокус на підтримці малих міст», – сказав Володимир Гройсман.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України