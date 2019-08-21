Фонд енергоефективності та «Укргазбанк» почали фінансове партнерство з енергомодернізації багатоповерхівок

«Укргазбанк» став першим українським банком, заявку якого на партнерство у реалізації масштабних проектів з комплексної модернізації житла українців схвалили Фонд енергоефективності та IFC – International Finance Corporation.

Про це повідомив Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко.

Відповідну угоду про співпрацю 21 серпня 2019 року підписали директор ДУ «Фонд енергоефективності» Юлія Головатюк-Унгуряну та голова правління «Укргазбанку» Кирило Шевченко.

«Підписання угоди – один з кроків, що фіналізує трирічну роботу, яку ми проробили для запуску Фонду енергоефективності. Тепер для всіх ОСББ відкривається реальна можливість участі у Програмі Фонду, можливість отримати кошти на проведення термомодернізації будинків, а далі – економити енергоспоживання та зменшувати плату за комунальні послуги.

Це лише перша угода. Сподіваюсь, в найближчі 5 років ми вже матимемо 7 банків-партнерів. Вони стануть фронт-офісами, через які ОСББ отримуватимуть гранти. Ми запропонували прозорий і ефективний механізм, який працюватиме за європейськими стандартами.

В Україні близько 165 тисяч багатоповерхових будинків. До 110 тисяч – потребують модернізації. І вже у 33 тис. будинках створено ОСББ. Це все потенціал для роботи Фонду енергоефективності, який є ключовим інструментом масштабної енергомодернізації житлового сектору», – наголосив Геннадій Зубко.

Банки-партнери будуть «єдиним вікном», до якого ОСББ зможуть подавати заявки на часткове відшкодування енергоефективних заходів.

«Укргазбанк» вже бере участь в реалізації пілотного проекту з енергомодернізації багатоквартирних будинків «Перші ластівки», що реалізується з метою підвищення енергоефективності житлових будинків, щоб допомогти українським сім’ям заощаджувати на комунальних послугах.

«Основні принципи, за якими обирається банк-партнер – прозорість, економічна ефективність, єдиний підхід, забезпечення партнерства на взаємовигідних умовах, відповідальність, свобода вибору кінцевим бенефіціаром банку-партнера. Співпраця з «Укргазбанком» надає можливість для початку прийому заявок від ОСББ для фінансування проектів з енергоефективності у багатоквартирних будинках в рамках програми «Енергодім». Починаючи з вересня, ОСББ зможуть подавати заявки для участі в Програмі та отримувати часткове відшкодування витрат на енергоефективні заходи», – підкреслила Юлія Головатюк-Унгуряну.

«Енергодім» – програма часткового відшкодування витрат для реалізації заходів з енергоефективності в багатоквартирних будинках, участь в якій можуть брати ОСББ. Енергомодернізація багатоповерхівок в Україні забезпечить зменшення рівня енергоспоживання та викидів СО2 у житловому секторі.

«Пишаємося, що саме ЕКОбанк, який нині є беззаперечним лідером на теренах України у наданні кредитів для ОСББ, обрали першим постійним фінансовим партнером такого важливого для українців проекту. Адже повна термомодернізація житлових приміщень – це насамперед можливість зменшити рахунки за житлово-комунальні послуги, підвищити комфорт у будинках, а також збільшити ринкову вартість самого житла. Ми вже профінансували найбільші такі проекти в Україні – у Києві та в Луцьку. І тепер, завдяки потужній співпраці з Фондом, таких проектів стане значно більше», – зазначив голова правління «Укргазбанку» Кирило Шевченко.

Довідково

Фонд енергоефективності надає підтримку об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) для впровадження енергоефективних заходів шляхом надання грантів та запровадження комплексних технічних рішень з урахуванням кращих європейських практик з енергомодернізації будівель.

Програма «Енергодім» передбачає часткове відшкодування витрат на заходи з енергоефективності у розмірі 40% вартості прийнятних заходів/робіт для пакета «Легкий» та 50% для пакета «Комплексний».

Передбачається досягнення середнього рівня економії споживання енергетичних ресурсів за сукупністю всіх проектів, що фінансуються в рамках цієї Програми принаймні у 20 %.

Програма «Енергодім» діє на всій території України, окрім тимчасово окупованих територій.

Діяльність Фонду фінансується за рахунок коштів держбюджету України, фінансової підтримки ЄС та Уряду Німеччини.

Програма Фонду енергоефективності реалізовується у співпраці з Міжнародною фінансовою корпорацією – IFC, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH та Програмою розвитку ООН (ПРООН).

Служба Віце-прем'єр-міністра України