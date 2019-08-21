70/30 – співфінансування для забезпечення тимчасовим житлом переселенців та надання сервісів стало доступнішим для місцевої влади

Сьогодні за ініціативи МТОТ Урядом України внесено зміни, які дозволять фінансувати заходи з надання тимчасового житла для ВПО та облаштування центрів надання адміністративних послуг у співвідношенні: 70% – з державного бюджету, 30% – з місцевого бюджету. До цього бюджетна програма щодо такого співфінансування діяла у співвідношенні 50/50, тобто розмір співфінансування відповідних заходів з місцевого бюджету зменшився з 50 до 30%.

Протягом останніх місяців питання допомоги місцевій владі щодо забезпеченням житлом переселенців обговорювалося Міністерством з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб з представниками багатьох громад, що прийняли ВПО по всій території України. МТОТ отримало від місцевої влади підтримку і схвальні відгуки про розширення кола громад-учасників програми у разі прийняття Урядового рішення про зменшення частки співфінансування.

Завдяки прийнятим сьогодні змінам відкрилася можливість участі більшої кількості громад у цій програмі, що в свою чергу допоможе забезпечити внутрішньо переміщених осіб житлом для тимчасового проживання та спростить доступ до отримання адміністративних послуг для населення, яке проживає в населених пунктах, розташованих на лінії розмежування та тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях.

Нагадаємо, що МТОТ у 2017 році започаткувало програму надання тимчасового житла та облаштування сервісних центрів для видачі паспортів ВПО і жителям окупованих територій. Порядок і умови реалізації цієї програми (субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам) затверджені постановою КМУ №769.

Факти та цифри про реалізацію субвенції:

загальна сума виділених за 3 роки коштів з державного бюджету становить 85 млн грн;

до участі у співфінансуванні долучились 5 областей: Донецька, Луганська, Харківська, Запорізька, Дніпропетровська та населені пункти Слов’янськ, Покровськ, Маріуполь, Костянтинівка, Сєвєродонецьк, Званівка, Єфремівка, Курахове, Родинське, Велика Новосілка, Бердянськ, Лиман, Золоте, Попасна, Кривий Ріг, Приморське;

близько 600 внутрішньо переміщених осіб отримали житло у тимчасове користування в 2017-2018 роках та планується його отримання ще близько 200 у 2019 році;

у 13 містах Донецької і Луганської областей відкрито або оснащено ЦНАП для отримання паспортів, отримання чи відновлення важливих документів переселенцями, українським населенням, яке проживає на лінії розмежування та на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей.

Довідково

Постанова Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. «Про внесення зміни до пункту 4 Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України».

Постанова Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 2017 р. №769 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України».

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України