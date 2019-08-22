Лев Парцхаладзе: Створення е-кабінету забудовника і прозоре прийняття рішень дозволить подолати корупційні ризики

Найближчим часом Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України планує втілити два принципи, які дозволять подолати корупційні ризики у галузі будівництва:

1 - втілення електронного кабінету забудовника;

2 - відкритий і прозорий розгляд дозволів для зведення до нуля необґрунтованих відмов.

Про це повідомив заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе під час звіту урядово-громадської ініціативи «Разом проти корупції» 21 серпня у Києві.

За словами заступника Міністра, найбільші корупційні ризики існують при видачі дозволів Державною архітектурно-будівельною інспекцією (ДАБІ). Тому найперше що потрібно – впровадження ефективного електронного кабінету забудовника. Це дасть можливість швидко та зручно отримувати дозвільні документи у будівництві.

Наступне, на чому акцентував увагу Лев Парцхаладзе, – це втілення принципів відкритості та прозорості при прийнятті рішень. «Скажімо, замовник подає документи, отримує відмову і не розуміє чому, у чому проблема, над чим потрібно працювати. Тому необхідно втілити принципи прозорості для комісії, яка діє при ДАБІ. Це онлайн-трансляція засідань, відеозапис у відкритому доступі на сайті, замовник може бути присутнім на цій комісії. Якщо є якісь зауваження, може апелювати, а в кінці засідання отримує протокольне зауваження. Запровадивши таку практику, ми знизимо необґрунтовані відмови до нуля», – переконаний Лев Парцхаладзе.

Нагадаємо, за дорученням Віце-прем’єр-міністра – Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадія Зубка наказом Мінрегіону № 8 від 31 січня 2019 року створена робоча група з реформування системи архітектурно-будівельного контролю. До неї увійшли представники Мінрегіону, Держархбудінспекції, Державного агентства з питань електронного урядування України, Офісу ефективного регулювання, IDLO, TAPAS, урядово-громадської ініціативи «Разом проти корупції» та Конфедерації будівельників України.

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України