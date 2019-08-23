Муніципалітети витрачають на сферу ЖКГ лише 4 млрд грн, – Геннадій Зубко

Загалом по країні усіма муніципалітетами на сферу ЖКГ витрачається приблизно 4 млрд грн. І це у найкращому випадку. Тому ми намагаємося замотивувати органи місцевого самоврядування, щоб вони ефективніше вкладали кошти у муніципальний сектор. Адже сьогодні місцеві бюджети мають величезні кошти. Лише за перше півріччя 2019 року, у порівнянні з минулим роком, місцеві бюджети зросли на 22%. А це означає, що на кінець року у бюджетах розвитку місцевого самоврядування буде приблизно 290 млрд грн.

Про це сказав Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко в ефірі радіо «Новое время».

За його словами, житловий сектор залишається за межею наднизької енергоефективності. Якщо перевести його споживання у кіловати на квадратний метр, то минулий рік він закінчив на позначці 172 кВТ на 1 м2. У той час як Польща витрачає 78 кВТ, а Німеччина – 50 кВТ.

«В Україні близько 160 тисяч багатоповерхівок підключено до централізованого опалення. Але саме централізоване опалення, яке надає монополіст, несе у собі 12% втрат. Якщо ж говорити загалом про ефективність, то ці втрати перевищують 20%.

Сьогодні 42 українських міста співпрацюють з такими фінансовими установами, як Європейський інвестиційний банк та Світовий банк, впроваджуючи проекти від модернізації водопостачальних та теплопостачальних підприємств до будівництва полігонів для утилізації відходів. Але ж в країні 188 міст обласного значення. Тому цього недостатньо», – наголосив урядовець.

За його словами, сьогодні, коли місцеві бюджети мають 290 млрд грн, Уряд мотивує самоврядування вкладати кошти в модернізацію комунальних підприємств, передаючи тарифоутворення на місця.

«Якщо ти мер і ти не можеш вже перекладати на центральну владу утворення тарифу – будь ласка, бери кошти і вкладай у своє комунальне підприємство для того, щоби зменшити витрати і не покладати високі тарифи виключно на громадян.

Вже діє Закон України «Про житлово-комунальні послуги», згідно з яким послуга починає рахуватися від моменту входу в будинок. Тоді як раніше всі втрати по дорозі до будинку теж перекладалися на мешканців. Крім того, законом встановлено конкретну відповідальність постачальника за надання неякісної послуги. Раніше повернути гроші за неякісну послугу було не можливо. Зараз ця можливість є.

Також надважливий і Закон України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання», завдяки якому рівень обліку тепла у багатоповерхових будинках зріс з 22% у 2014 році до 80% цього року. На 100% маємо вийти до кінця 2020 року. Так само і по водопостачанню», – наголосив він.

Служба Віце-прем'єр-міністра України