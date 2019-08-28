З вересня Фонд енергоефективності розпочне прийом заявок від ОСББ, – Геннадій Зубко

Фонд енергоефективності з 3 вересня 2019 року розпочинає прийом заявок від ОСББ для участі в програмі «Енергодім» на часткове відшкодування витрат у розмірі 40% вартості заходів з енергоефективності в багатоквартирних будинках для пакета «Легкий» та 50% для пакета «Комплексний». Перші 300 заявок отримають додатковий грант у розмірі 20%. Про це повідомив Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко під час брифінгу «Реформи Мінрегіону. Що далі?!», презентуючи transition вook (маршрутну карту реформ) для майбутнього складу Уряду.

«Вже стартували «Перші ластівки» – 15 пілотних проектів в ОСББ. Ми відпрацювали процедуру і очікуємо, що 33 тисячі ОСББ, які чекають на фінансову допомогу, включаться у цю роботу. Ми розраховуємо, що Фонд енергоефективності впроваджуватиме від 3,5 до 5 тисяч таких проектів на рік. Хочу також проанонсувати, що завтра, 29 серпня, ми проведемо перший семінар з Фондом енергоефективності, енергоаудиторами та головами ОСББ, які зацікавлені у такій допомозі», – повідомив Геннадій Зубко.

Він зауважив, що ОСББ працюватимуть напряму з «Укргазбанком», який першим підписав угоду про співпрацю з Фондом енергоефективності. А сам Фонд надаватиме технічну підтримку, пропонуватиме технології, але вибирати, з ким працювати, хто має бути енергоаудитором, якими будуть сервісні та проектні компанії, буде саме ОСББ.

Нагадаємо, в Україні вже понад 600 багатоквартирних житлових будинків пройшли заходи з енергоефективності і отримали свої сертифікати. Вони мають рекомендації, що потрібно зробити з будинками, аби за рівнем споживання наблизити їх до європейських стандартів. На сьогодні Україна у житловому секторі споживає учетверо більше енергоресурсів, ніж будь-яка європейська країна.

Довідково

Що відшкодовує грант:

проведення енергетичного аудиту;

розробка проектної документації та її експертизи (в тому числі обстеження об’єкта (будівлі);

впровадження заходів з енергоефективності, що включає вартість робіт (послуг), обладнання та матеріалів

послуги з технічного та авторського нагляду;

сертифікація енергетичної ефективності будівлі після реалізації проекту;

обстеження інженерних систем будівлі, на яких здійснено заходи із забезпечення (підвищення рівня) енергетичної ефективності під час реалізації проекту.

Служба Віце-прем'єр-міністра України