Степан Кубів: Ми практично завершили роботу над проектом закону про цифрову економіку

28 серпня Перший віце-прем’єр-міністр України – Міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів прозвітував щодо досягнень у сфері цифрової економіки.

“У 2017 році за нашою ініціативою Уряд схвалив Концепцію розвитку цифрової економіки та суспільства України. Ми практично завершили роботу над проектом закону про цифрову економіку, який стане важливим системним документом для цифрового розвитку України і додасть 5-7% до ВВП України щорічно”, – відзначив у своїй промові Степан Кубів.

Він також зазначив, що у 2018 році електронна комерція в Україні зросла на 25%. Україна наразі посідає друге місце за темпами електронної комерції в Європі.

Перший віце-прем’єр-міністр також нагадав, що 30 січня 2019 року Уряд встановив обов'язковий цифровий формат державної політики, тобто принцип “цифровий за замовчуванням” (digital by default).

“Це означає, що органи державної влади повинні в першу чергу працювати у digital-форматі для документів. Тим більше що завдяки системі електронної взаємодії державних інформресурсів “Трембіта” уже майже 5500 документів щодня пересилаються в електронній формі”, – наголосив Степан Кубів.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України