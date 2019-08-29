Геннадій Зубко: В Чорнобильській зоні великий потенціал для розвитку «зеленої» енергетики

Чорнобильська зона – це взагалі місце розвитку в Україні. Білорусь вже пішла трошки швидше. Вони зменшили 30-кілометрову зону до 10 км і вже визначили територію, на якій можна розміщувати підприємства, вирощувати продукцію. Те саме відбувається зараз у нас. Тобто у нас є заповідник. І є промислова зона, де вітрова і сонячна енергетика має найкращу інвестиційну привабливість в Україні з урахуванням тарифу. Вся Україна має вільну потужність зеленої енергетики, без навантаження на тариф, до 4 ГВт, а Чорнобильська зона – 2,1 ГВт.

Про це в інтерв’ю інтернет-виданню «Цензор.net» заявив Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко.

«Мета зеленої енергетики – створити можливість генерації, де у нас її немає і де вона потрібна. Для того, щоби не будувати додаткові лінії електропередач і перекидати цю енергію. Наприклад, Німеччина зараз частково перекидає електроенергію через Україну, через наші мережі з півночі на південь. Тому що у них практично вся «зелена» енергетика виробляється зверху – вітер там, де Гамбург, Ганновер. А споживання – це Баварія, найбільша промислова зона. У нас, запровадивши аукціон (закон про аукціони прийняла Верховна Рада України), сам інвестор буде боротися за прибуток. Якщо південь дає більший прибуток, то тариф там має бути менший. На півночі менша кількість кіловат, ти отримуєш більший тариф. Це європейський підхід до формування тарифу, а не просто фіксація його на рівні 15 центів», – розповів Геннадій Зубко.

За його словами, в Чорнобилі є можливість розвивати вітрову і сонячну енергію. Та, найголовніше, там можна створити зону, в якій встановити потужності для серверів. «В Чорнобилі є можливості ставити те, що не потребує обслуговування великої кількості людей. Це накопичення енергії або сервери з накопиченням інформації. Це питання подальшого розвитку та можливість розміщення виробництва, яке може працювати на будь-якій завезеній сировині. Це не питання вирощування продукції або використання сировини, яка є в Чорнобильській зоні», – підкреслив Геннадій Зубко.

Служба Віце-прем'єр-міністра України