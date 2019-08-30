Альона Бабак окреслила ключові пріоритети Міністерства розвитку громад і територій

«У пріоритетних напрямах діяльності Міністерства розвитку територій та громад й надалі - децентралізація та регіональний розвиток, енергоефективність та ЖКГ, архітектура і будівництво. З нововведень, і це стосується всіх міністерств, - впровадження блоку з діджиталізації. Це є одним з головних пріоритетів нового Уряду та Прем’єр-міністра України. Також це вкрай важливо з огляду на функціонал міністерства, який пов’язаний з веденням різних електронних реєстрів та впровадженням е-послуг», - наголосила новопризначена Міністр розвитку громад та територій Альона Бабак на апаратній нараді у відомстві.

За її словами, серед першочергових завдань - напрацювання маршрутної карти завдань до Програми дій нового Уряду, подання невідкладних рішень на найближче засідання КМУ та напрацювання перспектив розвитку кожного структурного підрозділу відомства з огляду на нові завдання.

Міністр також повідомила, що сьогодні в Кабінеті Міністрів України відбудеться зустріч щодо перейменування Міністерства регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України та подальшої реорганізації.

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України