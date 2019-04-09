04. 09. 2019
04071 м. Київ, а/с 110
тел/факс (044) 207-12-58
тел.моб   (066) 346-08-46
home1 search contacts

Уряд посилив боротьбу з рейдерством у сфері державної реєстрації

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

4 вересня, на своєму засіданні Кабінет Міністрів України прийняв рішення, яке допоможе протидіяти рейдерству у сфері державної реєстрації.

«Ми перетворюємо комісію з розгляду скарг у сфері реєстрації на ефективний інструмент боротьби з рейдерством. По-перше, скаргу до комісії можна буде подати он-лайн, це простіше і зменшить кількість помилок при подачі. Друге, усі висновки комісії будуть публікуватися он-лайн негайно після підписання такого висновку, це забезпечить єдину практику розгляду для усіх та прозорість. І третє, ще головніше, змінюємо принципи роботи, щоб до роботи комісії змогли долучитися не чиновники – висококваліфіковані та високооплачувані юристи з приватного сектору», – коментує рішення Уряду Міністр юстиції Денис Малюська.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України

Back to Top
Older news items:

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Останні новини

Курси валют

 

 

Календар

< вересня 2019 >
П В С Ч П С Н
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            