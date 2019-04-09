Уряд посилив боротьбу з рейдерством у сфері державної реєстрації

4 вересня, на своєму засіданні Кабінет Міністрів України прийняв рішення, яке допоможе протидіяти рейдерству у сфері державної реєстрації.

«Ми перетворюємо комісію з розгляду скарг у сфері реєстрації на ефективний інструмент боротьби з рейдерством. По-перше, скаргу до комісії можна буде подати он-лайн, це простіше і зменшить кількість помилок при подачі. Друге, усі висновки комісії будуть публікуватися он-лайн негайно після підписання такого висновку, це забезпечить єдину практику розгляду для усіх та прозорість. І третє, ще головніше, змінюємо принципи роботи, щоб до роботи комісії змогли долучитися не чиновники – висококваліфіковані та високооплачувані юристи з приватного сектору», – коментує рішення Уряду Міністр юстиції Денис Малюська.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України