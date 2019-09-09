Олексій Оржель обговорив умови для будівництва сміттєпереробних заводів з французькою компанією

Міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель провів робочу зустріч з представниками французької компанії «SUEZ», де обговорили можливості для співпраці у напрямах водоочищення та переробки побутових відходів.

Міністр окреслив основні напрямки роботи новоутвореного Міністерства та зазначив, що одним із пріоритетів є енергоефективність. Також підтвердив зацікавленість у впровадженні інвестиційних проектів, зокрема, на муніципальному рівні.

Також він повідомив про активну роботу над удосконаленням законодавства у сфері водопостачання, очистки стічних вод, переробки відходів та внесенням змін, необхідних для розвитку інвестиційних проектів у цих сферах.

Представники компанії ознайомили із досвідом французької компанії «SUEZ», яка має більш ніж 160-річну історію і працює на 5 континентах світу у сфері ефективного управління ресурсами, у тому числі з виробництва енергії зі сміття.

Керівник представництва компанії «SUEZ» в Центральній та Східній Європі Фабрі Россіньйол розповів про досвід реалізації їх проектів у різних країнах світу. Та висловив наміри щодо можливості запуску будівництва сміттєпереробного заводу в Україні.

Сторони домовились про напрацювання спільних пропозицій стосовно впровадження пілотних проектів в Україні.

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України