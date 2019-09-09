Зоряна Скалецька зустрілась з керівниками департаментів та управлінь охорони здоров’я з усієї України

Представники структурних підрозділів обласних держадміністрацій з усіх областей України обговорили нагальні завдання галузі охорони здоров‘я.

«Звісно, існують проблеми, я про них знаю. Тому закликаю вас не вдаватися в обговорення кожної, а знаходити шляхи для їх вирішення», – наголосила Міністр охорони здоров‘я.

Багато українських лікарів мають колосальний досвід роботи, проте для ефективної роботи галузі його потрібно інтегрувати з досвідом інших професіоналів. Тоді система ефективно працюватиме і ніхто не буде йти проти неї.

Головним пріоритетом у своїй роботі Міністр знову назвала здоров'я кожного громадянина. Для реалізації цього пріоритету між Міністерством охорони здоров'я, обласними структурними підрозділами та органами місцевого самоврядування має налагодитись чітка процедура прийняття рішень та чесна прозора комунікація.

Також на робочій нараді знову постало актуальне для лікарів питання заробітної плати.

«Стосовно фінансування я веду діалог з Міністерством фінансів. Але поки система така: щойно буде зростання економіки

відбудеться зростання заробітних плат. Проте ми зробимо все можливе, щоб підвищити заробітну плату з тих ресурсів, що має Міністерство зараз».

Комунікація між округами та районами – те, на чому неодноразово наголошувала Міністр під час конференції.

«Наразі я розбираюсь та намагаюсь вирішити озвучені вами проблеми. Звісно, я можу щодня їздити по округах і говорити з людьми. Але ви також це можете робити. У вас має бути комунікація, і лише таким чином ми зможемо швидше та якісніше розв'язувати питання. Я буду відвідувати округи і своїм прикладом закликаю вас робити так само», – підкреслила Зоряна Скалецька.

По завершенні наради вона запропонувала новий формат роботи на наступні зустрічі, де основний акцент буде робитися саме на вирішенні, а не на обговоренні нагальних проблем.

"Працюємо по пропозиціях – працюємо разом», – додала Зоряна Скалецька.

Нагадаємо, спеціалізовані медичні заклади по всій країні проходять процедуру реорганізації на комунальні некомерційні підприємства, щоб отримати фінансування за договорами з НСЗУ з 2020 року. Більше половини спеціалізованих медичних закладів уже автономізувалися, ще чверть знаходяться у процесі реорганізації. Інші медичні заклади мають розпочати цей процес у вересні, щоб встигнути до початку оголошення Національною службою здоров’я прийому заяв на контрактування на 2020 рік.

Також серед важливих завдань спеціалізованих медичних закладів до кінця року – комп’ютеризуватися і відповідати вимогам до надання гарантованих медичних послуг за Програмою медичних гарантій за відповідними напрямами.

Міністерство охорони здоров'я України