Уряд виділив по 100 тисяч гривень 35 полоненим, звільненим 7 вересня. Відповідне рішення Кабінету Міністрів України було схвалене одноголосно на засіданні 11 вересня 2019 року.

«Сьогодні Уряд підтримав ініціативу Президента Володимира Зеленського та виділив по 100 тисяч гривень одноразової допомоги усім 35 полоненим, звільненим з російського полону 7 вересня цього року. Кошти будуть спрямовані Міністерством фінансів у рамках окремої бюджетної програми для Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України для подальшої виплати звільненим полоненим», – зазначив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України