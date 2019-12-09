12. 09. 2019
04071 м. Київ, а/с 110
тел/факс (044) 207-12-58
тел.моб   (066) 346-08-46
home1 search contacts

Уряд виділив по 100 тисяч гривень 35 полоненим, звільненим 7 вересня

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

Уряд виділив по 100 тисяч гривень 35 полоненим, звільненим 7 вересня. Відповідне рішення Кабінету Міністрів України було схвалене одноголосно на засіданні 11 вересня 2019 року.

«Сьогодні Уряд підтримав ініціативу Президента Володимира Зеленського та виділив по 100 тисяч гривень одноразової допомоги усім 35 полоненим, звільненим з російського полону 7 вересня цього року. Кошти будуть спрямовані Міністерством фінансів у рамках окремої бюджетної програми для Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України для подальшої виплати звільненим полоненим», – зазначив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України

Back to Top
Older news items:

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Останні новини

Курси валют

 

 

Календар

< вересня 2019 >
П В С Ч П С Н
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            