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Лев Парцхаладзе: Впроваджено нові норми для покращення якості українських доріг

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Впроваджено нові норми для покращення якості українських доріг. На цьому акцентував заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе під час програми «Інший ранок» у студії Громадського радіо.

«По дорогах ми взяли декілька європейських прикладів і оновили наші застарілі норми. Приміром, зараз наші дороги, які будуються, по якості дуже відстають від європейських. Чому? Тому що, коли оголошується тендер, перемагає той, хто дасть нижчу ціну», – сказав заступник Міністра.

За його словами, у нових ДБН при проектуванні доріг загального користування передбачена норма для покращення якості дорожнього покриття – впроваджено норму щодо проектування трас із застосуванням модифікованих бітумів при укладанні двох верхніх шарів дорожнього покриття. Цей спосіб додає покрівельному матеріалу велику тепло- і морозостійкість, еластичність, підвищену опірність втомним навантаженням, підвищує довговічність.

«Коли спека і їде вантажівка, дорога стає хвилями. Якщо додавати модифіковані бітуми, цього нема», – сказав Лев Парцхаладзе, наголосивши, що головне, щоб якісно будували.

Нагадаємо, що ці нововведення почали діяти із вересня цього року та містять рекомендаційну вимогу – застосовувати модифіковані бітуми при укладанні асфальтобетонного покриття на більшості трас. Це дороги І-ІІ категорій, а також інших категорій міжнародного і національного значення.

За оцінками експертів, вартість міцнішого та надійнішого покриття обійдеться дорожче до 10%, при цьому строк служби таких доріг підвищиться до 20%.

Згідно зі змінами у ДБН, при розробленні проектної документації на будівництво автомобільних доріг І-ІІ категорії та автомобільних доріг інших категорій міжнародного та національного значення, при варіанті нежорсткого дорожнього одягу, рекомендується передбачати дорожнє покриття із щебенево-мастикового асфальтобетону на бітумах, модифікованих полімерами або комплексом добавок, а верхнього шару основи дорожнього одягу – із асфальтобетону на модифікованих бітумах.

Завдяки своїм фізичним властивостям вони не піддають руйнуванню дорожнього покриття під впливом різних температур, характеризуються високою тепло- та морозостійкістю, а також еластичністю.

Зміни у ДБН В.2.3-4-2015 «Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина II. Будівництво» розроблені ДП «ДерждорНДІ» та вступили в дію 1 вересня 2019 року.

Державні будівельні норми (ДБН) – обов’язкові до виконання нормативні акти, які використовуються під час проектування нових та реконструкції існуючих будівель, кварталів, мікрорайонів, вулиць і доріг відповідно до їх призначення.

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

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