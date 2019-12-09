Стартували прозорі конкурси на концесію морських портів «Ольвія» та «Херсон»

12 вересня, Міністерство інфраструктури оголошує початок проведення конкурентних та прозорих концесійних конкурсів щодо морських портів «Ольвія» (Миколаїв) та «Херсон».

«Концесія – це суперпрогресивна оренда. В концесію ми передаємо важливе майно (аеропорти, лікарні, портову інфраструктуру), якими держава не може сама управляти ефективно для того, щоб приватний інвестор його покращив і надавав на його базі послуги кращої якості. В основі кожної концесії лежить вища якість послуги населенню», – коментує старт процедур Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

Пілотні проекти концесії морських портів «Ольвія» та «Херсон» стануть свідченням готовності України до державно-приватного партнерства, в подальшому цю практику планується поширити на інші великі інфраструктурні об'єкти – дороги, лікарні, об'єкти соціальної інфраструктури.

«Міністерство інфраструктури України підтримує розвиток галузі морських портів як основних воріт для економіки України. Концесія є однією з наших ключових стратегій підвищення ефективності та залучення приватних інвестицій у державні портові активи. Закликаємо усіх приватних інвесторів взяти участь у цих конкурсах та скористатися можливістю отримати вигоду від значного потенціалу України до зростання», – зазначив Міністр інфраструктури Владислав Криклій.

З докладною інформацією про перші проекти концесії можна ознайомитися у Міністерстві інфраструктури.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України