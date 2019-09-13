Підсилюємо спроможність України у боротьбі з наркотиками

10 вересня Україна приймала делегацію Міжнародного комітету з контролю над наркотиками. Разом з представниками Всесвітньої організації охорони здоров’я, Організації об’єднаних націй, Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, Державної установи «Центр психічного здоров’я і моніторингу наркотиків та алкоголю Міністерства охорони здоров’я України», Центром громадського здоров’я МОЗ України та іншими партнерами проаналізували, які кроки вже реалізувала наша країна у сфері попередження наркозалежності, удосконалення системи контролю за обігом наркотиків та що планується втілити найближчим часом.

Що вже зробило МОЗ України:

За 2 останні роки за результатами моніторингу ситуації з обігом наркотиків МОЗ України привело Перелік наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у відповідність до міжнародних договорів України. Двома постановами було включено понад 150 нових речовин до Переліку. Вони враховують положення та вимоги міжнародних конвенцій та Конвенції ООН про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин.

Визначили обсяг квот - направляється на перепогодження до заінтересованих центральних органів виконавчої влади у звʼязку зі зміною Уряду розроблений проект постанови Кабміну "Про затвердження обсягів квот на 2019 рік, у межах яких здійснюється культивування рослин, що містять наркотичні засоби і психотропні речовини, виробництво, виготовлення, зберігання, ввезення на територію України та вивезення з території України наркотичних засобів і психотропних речовин».

Уряд затвердив розроблений Міністерством План заходів на 2019-2020 роки з реалізації Стратегії державної політики щодо наркотиків. Ним передбачено, зокрема:

1. недопущення незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів і водночас забезпечення доступності наркотичних лікарських засобів для хворих;

2. удосконалення законодавства щодо боротьби з організованою наркозлочинністю, корупцією та наркобізнесом;

3. здійснення заходів із зменшення шкоди від зловживання психоактивними речовинами;

4. здійснення заходів щодо профілактики вживання наркотиків;

5. посилення взаємодії у цій сфері з міжнародними партнерами;

6. лікування та реабілітація людей з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання психоактивних речовин тощо;

Визначили процедуру віднесення засобів і речовин до аналогів наркотичних засобів і психотропних речовин у рамках Міжвідомчої робочої групи з питань удосконалення нормативно-правових актів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу. Це запобігатиме появі на території України нових психоактивних сполук. Адже кількість нових наркотиків у світі невпинно зростає стрімкими темпами.

“Державна політика щодо наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів продовжується і змінена не буде”, - зазначив радник міністра охорони здоров’я України Олександр Чумак.

Подальші кроки міністерства для обмеження обігу нових психоактивних речовин:

Забезпечити функціонування системи заборони обігу нових психоактивних речовин наступного року. Встановити національний контроль за обігом нових психоактивних речовин. Це – ключове завдання на найближчі 5 років. Розробити Стратегію державної політики щодо наркотиків на 2021-2024 роки

Що ще необхідно зробити:

Наразі в Україні заборонено обіг препаратів канабісу для застосування в медичних цілях. Міністерство має забезпечити, щоб паліативні хворі могли отримати необхідну знеболюючу терапію, зокрема на основі канабісу. А всі заінтересовані сторони (лікарі, правоохоронні органи, виробники медичного канабісу) мали чіткі механізми роботи. Легалізація медичного канабісу в Україні передбачає відповідне врегулювання, як на законодавчому рівні, так і під час імплементації даного підходу. Також планується низка невідкладних заходів, що суттєво покращить доступ пацієнтів до лікувальних засобів для забезпечення хоспісної паліативної допомоги. Це включено в затверджену урядом програму діяльності МОЗ України. Зокрема планується включити лікувальні засоби для знеболення в урядову програму реімбурсації. Пацієнти отримуватимуть ліки за електронним рецептом. З іншої сторони будемо приводити ліцензійні умови до вимог ЄС, щоб стимулювати аптечні заклади отримувати ліцензії. Водночас контроль зі сторони держави буде посилено. Планується разом з Держлікслужбою затвердити інструкцію, як подавати та форми заявок на квоти на виробництво, виготовлення, зберігання, ввезення на та вивезення з території України наркотичних засобів, психотропних речовин для наукових та медичних цілей.

“Україна взяла чіткий курс на євроінтеграцію. Очікуємо на чіткі рекомендації міжнародних партнерів щодо приведення українського законодавства у відповідність до міжнародного. Тому ваш фідбек дуже важливий для нас,” - зазначив генеральний директор Фармацевтичного директорату МОЗ України Олександр Комаріда.

Захід триватиме 4 дні із залученням усіх суб’єктів протидії нелегальному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Усі напрацювання будуть втілені у державній політиці та відповідних законодавчих актах.