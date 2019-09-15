Що треба знати про психічне здоров’я: на питання відповідає лікар-психіатр Сергій Шум

У рамках формату МОЗ України “Запитай у лікаря” на питання пацієнтів про психічне здоров’я відповідав Сергій Шум - лікар-психіатр, директор Центру психічного здоров'я і моніторингу наркотиків та алкоголю Міністерства охорони здоров'я. Публікуємо відповіді експерта.

Чому не соромно звертатися до психолога, психотерапевта чи психіатра?

Психічні розлади досі часто незрозумілі для суспільства. Людей, які мають проблеми з психічним здоров’ям, завжди намагалися відокремити від суспільства. Людина може розуміти, що в неї є певні проблеми з психічним здоров’ям, і навіть бути готовою звернутись до лікаря, але має страх, що подумає суспільство. Лікарі повинні дати людям інформацію, що психічні розлади - це такі ж розлади як виразкова хвороба чи пневмонія, і за допомогою треба звертатися тоді, коли, ця потреба виникає.

Чи входять послуги лікаря-психіатра до первинної медичної допомоги?

Ні, це спеціалізована допомога. Сімейні лікарі навчатимуться визначати наявність психічних розладів та працювати з людиною або направлятиме до лікаря-психіатра.

Як долають власні психологічні травми психологи, психотерапевти та психіатри?

Лікар-психіатр, як і будь-яка інша людина, може захворіти. Коли психотерапевти та психологи працюють з пацієнтами, вони працюють з травмами, і це може впливати на їхній власний психологічний стан. Проте лікарів навчають, як керувати цими станами. Щоби бути акредитованим міжнародною асоціацією і мати можливість вести практику, лікар навчається керувати собою в процесі надання допомоги.

Як родичі можуть допомогти людині, яка має психічний розлад і проходить лікування?

Перше, що потрібно пам’ятати: ваш родич - це ваша рідна людина, яка просто має певний розлад. Родина має допомагати повернутися людині у суспільство, а якщо це неможливо - піклуватися, щоб людина не зазнала жорстокого поводження через свій психічний стан.

В які служби звертатися, якщо людина з психічними розладами є небезпечною для оточуючих і відмовляється від госпіталізації?

Якщо людина агресивна і вже нападає на інших людей, то тоді необхідно викликати поліцію та екстрену допомогу для госпіталізації. Пацієнта відвезуть до психіатричної лікарні, де лікарі його оглянуть і приймуть рішення: потребує ця людина примусового лікування чи ні. Якщо пацієнт таки потребує лікування, то вже психіатрична лікарня звертається до суду для призначення примусового лікування. Поки рішення суду немає, людина отримує медикаментозне лікування за рішенням колегії лікарів-психіатрів.

Що таке депресія і як з нею боротися?

Депресія та тривога - найпоширеніші стани в психотерапії. Депресія може бути нормальною реакцією на певні життєві обставини. Перші прояви депресії: відчуття нікчемності, втрата чи набір ваги за короткий проміжок часу. При перших ознаках вже можна звертатися до сімейного лікаря. Не можна допускати стану, коли глибока депресія може призвести до суїциду. Таке трапляється, коли людина вчасно не звернулася по допомогу. Також депресія може бути проявом низки психічних хвороб. Для того, щоб чітко встановити, що це за психічний розлад, необхідно звернутися до фахівця. Не потрібно самостійно вирішувати цю проблему та вживати психоактивні речовини.

Як справитися з післяпологовою депресією?

За статистикою, 1 з 7 жінок має післяпологову депресію. Якщо вчасно не надати допомогу, жінка може скоїти суїцид або ж розширений суїцид (вбивство себе та дитини). Лікарі в пологових повинні навчатися розпізнавати ці стани та запобігати. Ознаки післяпологової депресії такі ж самі, як і ознаки звичайної депресії: знижений емоційний фон, ідеї самоприниження, уповільнене мислення та рухи протягом тривалого часу. При перших ознаках одразу треба звертатися до лікаря.

Чим депресія відрізняється від емоційного вигорання?

Емоційне вигорання і депресія - це різні стани. Емоційне вигорання може призвести до депресії. Емоційне вигорання - це проблема, пов’язана з працею людини, коли та не може виконувати робочі завдання, або намагається уникати роботи взагалі. Причини можуть бути різні: психологічне насильство на роботі, невідповідна оплата праці або коли людина не бачить розвитку в тій справі, якою займається. Ці чи інші причини пов’язані з виконанням своїх професійних обов’язків на роботі.

Як попередити фобії у дітей?

У певні періоди часу дитина потребує більшої уваги батьків. Якщо дитина говорить, що боїться темряви чи має інші страхи, не треба применшувати її відчуття. Батьки повинні бути тими людьми, до яких дитина може звернутися по допомогу. Перше, що треба зробити батькам - це подумати, чому виникла така ситуація. Для вирішення ситуації можна звернутися до дитячого психолога, який чітко знає, що робити в таких випадках.

Психологічне насильство в сім’ї: як розпізнати і що робити?

В Україні існує система протидії насильству в сім’ї. Насильство в сім’ї може бути фізичним, психологічним, сексуальним чи фінансовим. Насильство відображається на психічному здоров’ї людей. Першими на такі випадки має реагувати лікар первинної ланки - сімейний лікар, терапевт або педіатр.

Посттравматичний стресовий розлад: що це таке і як боротися?

ПТСР - це нормальна реакція психіки людини на ненормальне середовище чи ситуацію, це захисна реакція організму. ПТСР почали більше приділяти увагу після початку війни. Проте ПТСР можуть діагностувати у жертв злочину, жертв домашнього насильтсва, жертв катування та після ДТП. Це є універсальним станом, який пов’язаний з надзвичайною ситуацією. При ПТСР потрібно звертатися по допомогу до фахівців.

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