Діючий голова ОБСЄ: ОБСЄ готова і надалі сприяти прогресу у мирному врегулюванні на Донбасі

3 вересня під час зустрічі Міністра закордонних справ України Вадима Пристайка з Міністром закордонних і європейських справ Словацької Республіки, Діючим головою ОБСЄ Мірославом Лайчаком відбулось обговорення широкого кола питань двостороннього співробітництва, взаємодії в контексті євроатлантичної інтеграції України, а також пріоритетних питань європейської безпеки з урахуванням головування Словаччини в ОБСЄ в 2019 році.

Підтверджуючи незмінну підтримку Словаччиною суверенітету і територіальної цілісності України у межах міжнародно визнаних кордонів, Діючий голова ОБСЄ надав високу оцінку крокам, що вживаються Президентом України Володимиром Зеленським для досягнення миру, і підтвердив налаштованість ОБСЄ і надалі сприяти прогресу у мирному врегулюванні.

Міністр Вадим Пристайко відзначив важливість для України досвіду співробітництва Словаччини з ЄС та НАТО і закликав до використання всіх механізмів для підтримки зусиль української сторони щодо повернення своїх територій.

Сторони також відзначили позитивні тенденції у двосторонньому торговельному співробітництві, ефективність співпраці у сфері енергетики, спільне бачення необхідності збереження статусу основних країн-транзитерів російського газу в ЄС.

Міністерство закордонних справ України