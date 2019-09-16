Міністри на конференції YES 2019 обговорили формулу щастя для України

Про те, що якісна освіта зробить щасливими дітей, про високі доходи та гідні пенсії, інновації та можливості, які запропонує нова команда і які її бачення розвитку країни говорили нові члени Уряду у дискусії «Уряд для Щастя?» в рамках 16 Щорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES) «Щастя зараз. Нові підходи для світу в кризі». Однією з основних тем цьогорічного заходу стало бачення щастя.

Віце-прем'єр-міністр, Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров переконаний, що зараз в Кабінеті Міністрів працює команда щастя. «Щастя в нашій роботі - це чіткі цілі, енергія щоб їх досягти та підтримка команди. Тоді все вийде», - підкреслив він.

Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофій Милованов поділився своїм баченням цього поняття з погляду економіки. За його словами, «це фінансова безпека - високі доходи і гідні пенсії, інновації, відкриті ринки і доступ до капіталів, конкуренція».

Міністр освіти і науки Ганна Новосад впевнена, щасливими будуть ті особистості, які зможуть бути творчими. «Якісна освіта дозволить зробити дітей творчими», - наголосила вона.

В тому, що Уряд створить можливості, щоб люди були щасливими, запевнив Міністр культури, молоді та спорту України Володимир Бородянський. «У роботі як в спорті: спершу не все вдається, але з часом стає краще - це і є щастя»,- підкреслив він.

Нагадаємо, цього року, 16 Щорічна зустріч Ялтинської Європейської Стратегії (YES) проводиться 12-14 вересня у Києві. Форум присвячений темі державного управління заради щастя, зокрема аналізу основних проблем сьогодення, пов'язаних з цим.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України