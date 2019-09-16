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Міністри на конференції YES 2019 обговорили формулу щастя для України

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Про те, що якісна освіта зробить щасливими дітей, про високі доходи та гідні пенсії, інновації та можливості, які запропонує нова команда і які її бачення розвитку країни говорили нові члени Уряду у дискусії «Уряд для Щастя?» в рамках 16 Щорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES) «Щастя зараз. Нові підходи для світу в кризі». Однією з основних тем цьогорічного заходу стало бачення щастя.

Віце-прем'єр-міністр, Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров переконаний, що зараз в Кабінеті Міністрів працює команда щастя. «Щастя в нашій роботі - це чіткі цілі, енергія щоб їх досягти та підтримка команди. Тоді все вийде», - підкреслив він.

Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофій Милованов поділився своїм баченням цього поняття з погляду економіки. За його словами, «це фінансова безпека - високі доходи і гідні пенсії, інновації, відкриті ринки і доступ до капіталів, конкуренція».

Міністр освіти і науки Ганна Новосад впевнена, щасливими будуть ті особистості, які зможуть бути творчими. «Якісна освіта дозволить зробити дітей творчими», - наголосила вона.

В тому, що Уряд створить можливості, щоб люди були щасливими, запевнив Міністр культури, молоді та спорту України Володимир Бородянський. «У роботі як в спорті: спершу не все вдається, але з часом стає краще - це і є щастя»,- підкреслив він.

Нагадаємо, цього року, 16 Щорічна зустріч Ялтинської Європейської Стратегії (YES) проводиться 12-14 вересня у Києві. Форум присвячений темі державного управління заради щастя, зокрема аналізу основних проблем сьогодення, пов'язаних з цим.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України

 

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