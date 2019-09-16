Олексій Гончарук нагородив переможців відбору збірної України, які братимуть участь у Invictus Games 2020

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук нагородив переможців фінальної частини відбору збірної України, яка братиме участь в Міжнародних Invictus Games 2020, що проходитимуть у травні в Гаазі (Нідерланди).

«Для мене величезна честь бути тут присутнім, щоб привітати людей, які дуже відповідально підійшли в дуже відповідальний для країни момент, щоб захистити нашу землю. Для нас це неймовірно важливо, і ми в Уряді будемо намагатися якісно працювати для того, щоб вам було простіше», - зазначив Олексій Гончарук, звертаючись до учасників змагань.

«Всього у чотирьох видах спорту на київському стадіоні «Піонер» змагалися понад 200 учасників - українські ветерани та військовослужбовці, які отримали поранення, захворіли або були травмовані, виконуючи свої службові обов’язки в зоні бойових дій», – розповіла Міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Оксана Коляда. «Ігри Нескорених» тривали протягом всього дня, і, окрім спортивних змагань, в програмі заходу була передбачена низка розваг не лише для учасників, але й для їхніх родичів та друзів, які прийшли підтримати гравців.

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