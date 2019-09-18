18. 09. 2019
04071 м. Київ, а/с 110
тел/факс (044) 207-12-58
тел.моб   (066) 346-08-46
home1 search contacts

У проекті бюджету на 2020 рік закладено достатньо коштів для всіх отримувачів субсидій, – Юлія Соколовська

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

Упроекті бюджету на 2020 рік закладено 47 628,6 млн грн на виплату пільг та субсидій. Цієї суми вистачить для задоволення потреб усіх категорій населення, які потребуватимуть державної допомоги з оплатою комунальних послуг.

Про це заявила Міністр соціальної політики України Юлія Соколовська на своїй офіційній сторінці у мережі Facebook.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з’явилася інформація про зменшення видатків на субсидії, що нібито призведе до скорочення кількості одержувачів у новому опалювальному сезоні. Міністр Юлія Соколовська зауважила, що ця інформація не відповідає дійсності і є результатом неправильної інтерпретації фактів.

За словами Міністра, видатки на субсидії переглянуто вже в цьому році, і наразі у Держбюджеті 2019 року на них заплановано близько 47 млрд грн, яких достатньо. «Тобто фактично ніякого «скорочення» немає. Влада не збирається відмовляти отримувачам субсидій!» – підкреслила Юлія Соколовська.

«Якщо порівнювати із цифрами, включеними у бюджет на цей рік (55,1 млрд грн), то закладені 47,6 млрд грн – справді менше. Але це скорочення спричинено виключно економічними факторами: за рахунок індексації пенсій, збільшення рівнів мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму доходи українців зросли. Відповідно зменшився і розмір субсидій, які держава виплачувала громадянам. Тому ще раз підкреслюю: «скорочення» видатків не призведе до скорочення одержувачів!» – наголосила Юлія Соколовська.

Міністерство соціальної політики України

Back to Top
Newer news items:
Older news items:

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Останні новини

Курси валют

 

 

Календар

< вересня 2019 >
П В С Ч П С Н
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            