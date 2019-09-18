Уряд затвердив модель анбандлінгу для НАК «Нафтогаз України»

18 вересня, Кабінет Міністрів України затвердив анбандлінг для НАК «Нафтогаз України», що дозволяє завершити виділення незалежного оператора газотранспортної системи України.

«Нарешті ми відокремили транспортування природного газу від його видобування та постачання. Це те, чого не могли зробити протягом останніх трьох років. Ми створили незалежного оператора у повній відповідності до вимог європейського законодавства. Цим відкриємо можливість для залучення інвестицій в українську ГТС», – коментує рішення Уряду Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

Затвердження моделі анбандлінгу НАК «Нафтогаз України» дозволить продовжити розпочаті раніше процедури та завершити їх до кінця 2019 року.

«Ми напрацювали модель анбандлінгу НАК «Нафтогаз України» згідно з вимогами Третього енергопакета. Дуже важливо, що нам вдалося зрушити ситуацію перед Тристоронніми переговорами між Україною, ЄС та РФ. Надійна та безперебійна робота української газотранспортної системи (ГТС) дуже необхідна для постачальників та споживачів з країн ЄС. Деполітизація теми управління ГТС дасть нам можливість зайняти сильну позицію у майбутніх переговорах», – коментує рішення Уряду Олексій Оржель, Міністр енергетики та захисту довкілля України.

Уряд також передав Міністерству фінансів України повноваження з управління 100 відсотками акцій акціонерного товариства «Магістральні газопроводи України», що забезпечить незалежність нового оператора ГТС від НАК «Нафтогаз України», а також повне відокремлення діяльності з транспортування газу від діяльності з видобутку та постачання газу. Одночасно з переходом ОГТСУ у власність МГУ держава передасть газотранспортну систему в управління нового оператора.

З завершенням анбандлінгу Україна зробить новий крок у розвитку ринку газу та виконає взяті на себе зобов’язання в межах Угоди про асоціацію з ЄС.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України