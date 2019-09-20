Жінки та чоловіки в Україні мають користуватися однаковими правами і можливостями, - Дмитро Кулеба

Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба провів розширену зустріч з обговорення пріоритетних напрямків державної політики гендерної рівності.

У заході взяли участь представники міжнародних організацій, дипломатичних місій, проектів та фондів, а також Урядовий уповноважений з питань гендерної політики Катерина Левченко і заступники міністрів.

Дмитро Кулеба зазначив у своєму виступі, що сфера гендерної політики дуже широка – вона охоплює всі 17 цілей сталого розвитку ООН та впливає на всі аспекти життя. Саме Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України відповідає в Уряді за розробку та реалізацію державної гендерної політики.

Віце-прем’єр подякував партнерам за допомогу та підтримку, яка дозволила зробити великий крок вперед на шляху формування гендерної культури в українському суспільстві та досягнення цілей сталого розвитку.

«Ми будемо продовжувати працювати разом у цьому напрямку. Гендерна рівність суттєво пов'язана зі сталим розвитком і є життєво важливою для реалізації прав людини», – зазначив Дмитро Кулеба.

Представники міністерств та міжнародних партнерів обговорили низку наявних проектів та нові ідеї для покращення співпраці в напрямі рівності чоловіків та жінок.

Служба Віце-прем'єр-міністра України