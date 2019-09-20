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Ведення бізнесу в Україні стане простішим і дешевшим, - Олексій Гончарук

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Відтепер чек у телефоні стане нормою. Це захистить нас з вами як споживачів і полегшить життя підприємцям. Про це заявив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

«Сьогодні прийнято законопроект №1053-1 щодо реєстраторів розрахункових операцій. Він трохи обріс міфами й чутками. Але жодної «зради» тут немає, ми реально зацікавлені тільки у зменшенні тиску на підприємців. До речі, відповідні законопроекти Парламент ухвалив декілька днів тому», - зазначив Олексій Гончарук.

Він наголосив, що цей закон сприятиме детінізації економіки, а застосування реєстраторів розрахункових операцій стане простішим і дешевшим для підприємців.

«Усіх ФОПів заспокоюю: для I та II груп нічого не зміниться. І бабуся, яка продає на ринку гарбузи, теж жодним чином не постраждає», - запевнив Голова Уряду.

«Документ передбачає запровадження програмних РРО, які можуть використовуватись одночасно або замість класичного РРО. Ви маєте вибір. При цьому програмні РРО не потребуватимуть реєстрації у жодних Державних реєстрах», - підкреслив Прем’єр-міністр.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України

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