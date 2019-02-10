Бурштин видобуватимуть в Україні законно

Уряд схвалив законопроекти, що врегулюють питання видобутку бурштину.

Відповідно до нових норм закону буде впроваджено тимчасовий мораторій на вивезення необробленого бурштину за кордон. Більше того, усі земельні питання з доступу до покладів бурштину будуть врегульовані, а низка дублюючих та архаїчних погоджень, такі як гірничий відвід, дозвіл на зняття родючого шару – ліквідовані.

Однак за недотримання вимог рекультивації землі буде введено сувору відповідальність: за незаконне видобування корисних копалин – кримінальну, а за порушення встановлених законодавством обов’язкових вимог щодо видобутку корисних копалин – адміністративну.

За новими правилами буде запроваджено єдиний дозвіл на розвідку з правом видобування на 5 років на ділянки до 10 га із визначенням початкової вартості продажу на аукціоні. Крім того, буде знижено ставку рентної плати за видобування бурштину з 25% до 15%. Більше того, 30% рентної плати спрямовуватимуть на користь місцевих громад (ОТГ).

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України