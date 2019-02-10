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Гральні автомати зникнуть з українських вулиць, а бізнес стане врегульованим і законним

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Кабінет Міністрів України розробив і схвалив законопроект «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».

Уряд розраховує, що легалізація грального бізнесу дозволить бюджету отримати до 5 мільярдів гривень, проте остаточні цифри очікуваних надходжень до бюджету залежатимуть від того, у якій редакції депутати приймуть закон.

При цьому гральний бізнес має функціонувати, але прозоро та цивілізовано – у спеціально відведених зонах.

Законопроект визначає спеціальні гральні зони для здійснення діяльності казино та залів гральних автоматів. Так, для розміщення казино слугуватимуть території готелів категорії «п’ять зірок», а для залів гральних автоматів — території готелів категорії від «трьох» до «п’яти» зірок. Це, зокрема, дозволить запровадити «фейс контроль», щоби запобігти участі неповнолітніх в азартних іграх.

Окрім цього, запроваджується принцип «відповідальної гри», відповідно до якого організатор робитиме попередження задля мінімізації негативних наслідків. Більше того, створюються спеціальні механізми боротьби з ігровою залежністю (лудоманією).

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України

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