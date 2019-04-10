Системно врегулювати питання боргів підприємств теплоенергетики можливо на законодавчому рівні, - Альона Бабак

Міністерство розвитку громад та територій України розробило проект Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення врегулювання заборгованості за спожиті енергоносії теплопостачальних та теплогенеруючих організацій, підприємств централізованого водопостачання і водовідведення», завдяки якому всі підприємства теплоенергетики змогли б реструктуризувати борги перед НАК «Нафтогаз України» та позбутися фінансового тягаря у вигляді пені і штрафних санкцій, який немає джерел погашення.

«Наразі реструктуризації підлягає лише заборгованість за газ, що виникла на 1 липня 2016 р. Але з того часу всі підприємства теплоенергетики накопичили додатково ще 17,5 млрд боргів, тобто на сьогодні сукупний борг ТКЕ за газ сягнув 32,5 млрд грн. З яких 9,6 млрд грн – це штрафні санкції НАК «Нафтогаз», — повідомила Міністр розвитку громад та територій України Альона Бабак.

Вона зазначила, що і держава, і органи місцевого самоврядування не мають джерел погашення таких боргів, тож це питання потрібно врегулювати на законодавчому рівні.

«Пропонуємо на законодавчому рівні дозволити реструктуризувати підприємствам теплоенергетики заборгованість, яка виникла через затримку субсидій, пільг чи невчасного коригування тарифів. Це дозволить не накопичувати «сніжний ком» штрафів та пені, а працювати більш-менш стабільно. Сподіваємось, НАК «Нафтогаз» погодиться на компроміс і розгляне фіксацію дати, яка і буде визначати обсяг боргу, який підлягає реструктуризації. Процес узгодження йде. Але я впевнена, ми зможемо запропонувати такий механізм реструктуризації. Це важливо! Тарифи на тепло не мають бути джерелом покриття штрафних санкцій. Ми не можемо перекладати штрафи та пені на плечі споживача, тому має бути реструктуризація. Ми підготували проект Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення врегулювання заборгованості за спожиті енергоносії теплопостачальних та теплогенеруючих організацій, підприємств централізованого водопостачання і водовідведення», який найближчим часом має схвалити Парламент», - сказала вона.

Міністерство розвитку громад та територій України