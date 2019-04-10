Розпочато співробітництво задля впровадження SmartID, цифрових прав водія та студентських квитків

У п’ятницю, 4 жовтня, відбулася робоча нарада за участю Віце-прем’єр-міністра – Міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова, представників МОН, МВС та голови правління АТ КБ «ПриватБанк» Петра Крумханзла. Під час зустрічі сторонами був підписаний Меморандум щодо стратегічної співпраці та впровадження інноваційних державних сервісів в Україні між Мінцифри та фінустановою.

Михайло Федоров перед підписанням документа зазначив: «В Україні фінтех розвинений на рівні, навіть вищому від багатьох європейських країн. Яскравим прикладом є ПриватБанк із його досвідом розроблення власних нестандартних цифрових рішень. Сьогодні ми підписуємо цей документ для старту співпраці з низки важливих проектів у межах концепції цифровізації».

«Ми готові надати підтримку своїми технологіями та кваліфікованими спеціалістами для максимально швидкого запуску публічних цифрових послуг та сервісів», – у свою чергу запевнив під час зустрічі Петр Крумханзл.

У межах стратегії з діджиталізації країни передбачений повноцінний запуск технології SmartID. Це дозволить прискорити процес та розширити зону дії цифрових послуг для громадян країни. Процедура отримання кваліфікованого електронного підпису (КЕП) за технологією SmartID забере менше хвилини, її можна буде провести з будь-якого пристрою, підключеного до інтернету. Клієнти ПриватБанку також зможуть скористатись цією послугою завдяки ідентифікації за паспортом та ІПН.

Друге, але не менш пріоритетне питання зустрічі – запуск в Україні цифрового водійського посвідчення та цифрового студентського квитка у співробітництві з МВС та МОН. Планується експериментальне запровадження цифрового водійського посвідчення з QR-кодом. Електронний студентський квиток у смартфоні – більш ніж цифрова версія «традиційного» студентського пластикового квитка. Це, по суті, окремий додаток для студента. Функціонал електронного студентського наповнюється, виходячи з потреб закладу освіти і його студентів. Зараз це – експеримент, але згодом можливий цілковитий перехід на генерацію студентського лише у смартфоні та можливість мінімізувати чи повністю відмовитись від друку пластикового посвідчення.

Міністерство цифрової трансформації України