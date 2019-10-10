Уряд удосконалив державний контроль щодо імпорту харчової продукції та кормів

9 жовтня на засіданні Уряду схвалено постанову про затвердження Порядку встановлення спеціальних умов імпорту харчових продуктів та кормів, посилення контролю на ввезення (пересилання) на митну територію України вантажів, підконтрольних Держпродспоживслужбі.

Затверджений Порядок чітко визначає умови, за яких можуть бути введені обмеження (спеціальні умови) імпорту та які саме. При цьому рішення про встановлення та скасування спеціальних умов імпорту приймає не компетентний орган, що здійснює контроль, як це було до затвердження Порядку, а орган, що формує політику в галузі (Мінекономіки).

Затвердження Порядку сприятиме підвищенню ефективності державного контролю за переміщенням через кордон України харчових продуктів та кормів, усуненню чи зменшенню рівня загрози, пов’язаного із ризиком наявності небезпечного фактору у вантажі, що ввозиться (пересилається) на митну територію України та усуненню зайвих перешкод при здійсненні імпорту.

Міністерство аграрної політики та продовольства України