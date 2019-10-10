Кияни мають доступ до безоплатних обстежень КТ та МРТ, але призначає їх виключно лікар – Валентина Гінзбург

Кияни мають доступ до безоплатних обстежень комп’ютерна томографія та магнітно-резонансна томографія в лікувальних закладах Києва, але призначити таке обстеження має фахівець. На цьому наголошує директорка Департаменту охорони здоров’я Валентина Гінзбург.

За її словами, мешканці столиці можуть безкоштовно пройти високотехнологічні обстеження, які раніше були доступні здебільшого у приватних платних клініках. Проте це не означає, що пацієнт сам вирішує коли та яке саме дослідження йому необхідне.

«Наведу приклад. Нещодавно спілкувалася з пацієнтом, який прийшов до травматолога з результатами такого обстеження, а лікар сказав, що воно в цьому випадку зовсім не інформативно. На обстеження людина пішла, бо порадили знайомі. Болить нога – це найкращий спосіб дізнатися, що там не так. У результаті – витрачені кошти, згаяний час та і на організм непотрібне, наприклад, променеве навантаження», – розповіла Валентина Гінзбург.

Вона пояснила, що кожен конкретний клінічний випадок для призначення ефективного лікування потребує своїх методів обстеження. Висновок щодо того, чи потрібно людині ультразвукове дослідження, мамографія, комп’ютерна томографія, магнітно-резонансна томографія тощо лікар робить, спираючись на професійні знання, огляд пацієнта, аналіз його загального стану та безліч інших факторів.

«А чи знаєте ви, що для таких обстежень як, наприклад КТ та МРТ, існує низка абсолютних протипоказань? Таким чином, призначивши собі їх самостійно, ви наражаєте своє здоров’я та, навіть життя, на небезпеку? І це ще один переконливий аргумент на користь того, що ініціатива під назвою «самолікування» дуже погана ідея», – наголошує Валентина Гінзбург.

Крім того, за інформацією директорки Департаменту охорони здоров’я, наразі в медичних закладах столиці встановлено обладнання з різними можливостями та технічним характеристиками. Тож лікар дасть направлення саме туди, де пацієнту поставлять найточніший діагноз, виходячи з його індивідуальних потреб.

«Тож ще раз закликаю киян не «гратися у лікаря», коли йдеться про здоров’я. Прийдіть до справжнього фахівця, якого ви обрали, а він в разі потреби відправить вас до вузького спеціаліста, який визначиться чи необхідні додаткові обстеження і в якому обсязі», – наголосила Валентина Гінзбург.

Порядок проходження на безоплатній основі обстежень «Комп’ютерна томографія» та «Магнітно- резонансна томографія» в лікувальних закладах м. Києва:

Пацієнт відвідує лікаря, з яким укладено декларацію на медичне обслуговування. У разі необхідності лікар, направляє пацієнта до вузького спеціаліста (кардіолога, невролога, отоларинголога, гастроентеролога тощо). За результатами огляду, вузький фахівець призначає додаткові дослідження, в тому числі такі, які призначені визначити покази та протипоказання для проведення КТ та/або МРТ. Після отримання результатів, за клінічною необхідністю та за умови відсутності протипоказань, вузький спеціаліст видає хворому направлення до закладу охорони здоров’я, визначеного відповідно до наказу Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 12.12.2018 № 1283 «Про запровадження в закладах охорони здоров’я електронного запису на проведення досліджень». За направленням відповідальна особа (визначена окремим наказом у кожному закладі, де пацієнт спостерігається у вузького спеціаліста) реєструє пацієнта у електронній черзі.

У разі виникнення додаткових питань звертайтеся до керівника медичного закладу!

Офіційний портал КМДА