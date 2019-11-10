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Наша команда продовжить курс європейської та євроатлантичної інтеграції, – Олексій Гончарук

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Завдання нового Уряду – реалізувати такі реформи, щоб Україна була першою країною, яка спадає на думку іноземним інвесторам. Про це заявив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук на зустрічі з Міністром закордонних справ Королівства Нідерланди Стефом Блоком.

«Як глава Уряду хочу дати чіткі сигнали міжнародним друзям і партнерам: наша команда продовжить курс європейської та євроатлантичної інтеграції. Ми зробимо усе можливе, щоб Україна перестала асоціюватися з корупцією та олігархами», – додав Олексій Гончарук.

Прем’єр-міністр зазначив, що на порядку денному Уряду в контексті реформ – велика приватизація, вільний обіг сільськогосподарських земель, демонополізація енергетичної сфери та інфраструктури. Він також наголосив на важливості проведення державою судової реформи.

Глава Уряду закцентував увагу на важливості співпраці України з Міжнародним валютним фондом, з яким нині ведуться перемовини щодо нової 3-річної програми: «Ці аспекти є ключовими в зміцненні української економіки та формуванні інвестиційної привабливості держави».

Стефан Блок у відповідь сказав, що після зустрічі з представниками низки нідерландських компаній в Україні зробив висновок, що завдяки розпочатим урядовим реформам бізнес отримав чудову нагоду для розвитку.

«Ми також вітаємо підписання на осінніх зборах МВФ у жовтні Меморандуму про взаєморозуміння щодо технічного співробітництва Міністерств фінансів Нідерландів та України. Розраховуємо на співпрацю у банківській сфері, сфері управління водними ресурсами, а також у запровадженні в Україні так званих Smart Cities», – сказав Прем’єр-міністр.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України

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