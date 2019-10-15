Державний ПриватБанк здобув перемогу в Апеляційному суді Лондона

Сьогодні Апеляційний суд Лондона повністю скасував рішення судді першої інстанції пана Фанкорта. Суд постановив, що АТ КБ «ПриватБанк» може продовжити з розглядом позову у Високому суді Лондона щодо шахрайства проти Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, трьох англійських компаній та трьох компаній, зареєстрованих на Британських Віргінських Островах.

Основна сума позову Банку в момент ініціювання становила 1,9 млрд дол. США, надалі становила 2,6 млрд дол. США та наразі становить близько 3 млрд дол. США з урахуванням процентів.

Судовий наказ про всесвітній арешт активів, який було отримано в грудні 2017 року, залишається чинним до винесення судового рішення по суті.

Апеляційний суд також відмовив у наданні відповідачам дозволу на оскарження рішення та зобов’язав їх подати лінії захисту проти позову до кінця листопада, маючи на увазі, що Банк може рухатися далі із розглядом справи без жодних затримок. Дата розгляду справи по суті буде належним чином визначена судом.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України