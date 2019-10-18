В 2019 році „чорнобильцям” планується додатково виділити 354,6 млн грн з Державного бюджету, - Юлія Соколовська

Міністерство соціальної політики України ініціювало внесення змін до закону про Державний бюджет України на 2019 рік щодо збільшення видатків за програмою соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Уже зараз законопроект зареєстрований у Верховній раді і очікує “свого голосування” (#2283 від 17.10.2019).

“Ми щиро сподіваємося, що народні депутати підтримають нашу ініціативу і проголосують за законопроект! В наших спільних інтересах робити усе можливе, аби і надалі захищати тих, хто цього реально потребує!”, - про це Міністр соціальної політики України Юлія Соколовська написала на своїй офіційній сторінці у мережі Facebook .

У разі позитивного голосування, на соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи уже найближчим часом буде додатково виділено 354,6 млн грн (зараз на це передбачено 1 млрд 980,9 млн грн). Ці гроші підуть:

✅на виплату грошової компенсації за пільгове забезпечення продуктами харчування;

✅на доплату за роботу в зоні відчуження, виплату щорічної та додаткової відпусток;

✅на відшкодування Фонду соціального страхування витрат на виплату допомоги з тимчасової непрацездатності та допомоги по вагітності та пологах;

✅на виплату компенсації за шкоду, заподіяну здоров'ю, та допомоги на оздоровлення.



“Таким чином, ми покриємо заборгованість перед чорнобильцями у рамках програми. У разі позитивного голосування, уже найближчим часом кошти повинні надійти у Мінсоцполітики, ми розподілимо їх по регіонам, для їх подальшого цільового використання”, - резюмувала Юлія Соколовська.

Міністерство соцiальної політики України